الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنوب القاهرة: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الشتاء

استعدادات استقبال
استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لفصل الشتاء واستقبال موسم الأمطار خاصة في الأحياء التي يتواجد بها مخرات للسيول، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.  

وتتابع المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، من خلال جولاتها الميدانية وتعليماتها لجميع الأجهزة التنفيذية الجهود المبذولة والتنسيقات المستمرة بالأحياء وشركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة للتأكد من جاهزية بالوعات الأمطار، وجاهزية معدات شفط المياه وتطهير كل مخرّات السيول بنطاقها في حال حدوث اضطرابات مناخية أو سقوط الأمطار.

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود رئاسة حي المعصرة برئاسة اللواء عمرو عيسوي، وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بتكثيف الحملات المكثفة لتطوير أداء الخدمة المقدمة لمواطنين والارتقاء بمستويات النظافة اليومية بمشاركة وحدة الرصد البيئي واستهدفت حملة النظافة رفع مخلفات من داخل مجرى السيل استعداد لموسم الامطار ومجابهة مخاطر السيول علي طول مجرى السيل في نطاق حي المعصرة، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والميادين وتوفير بيئة نظيفة لمواطني الحي.

رفع المخلفات والتراكمات

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي طرة، برئاسة المهندسة جيهان جادو برفع جميع المخلفات والتراكمات وتطهير مخر السيل بمنطقة طرة البلد بكورنيش النيل، استعدادًا لاستقبال الأمطار مع التواجد الميداني المستمر، لمواجهة أي اضطرابات جوية، حيث تمت الأعمال بمشاركة المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات وإدارة الري بحلوان.

واستكمالًا للجهود قامت رئاسة حي التبين بقيادة الدكتور أحمد إبراهيم القزاز، رئيس حي التبين بمشاركة متابعة محافظة القاهرة وبمعاونة مدير المتابعة ومشرفي المربعات والتنسيق مع الصرف الصحي بالمرور على بالوعات الأمطار والصرف الصحي وإتمام عملية التطهير وصيانتها وأحكام أغطية البلوعات والتعامل مع أي طفوحات صرف فور ظهورها في استجابة سريعة استعدادًا لموسم الشتاء وللحفاظ على نظافة المنطقة، وحفاظًا على سلامة المواطنين والتي شملت شارع الصفا والمروة وعزبة عطالله وشارع المرور وشارع سنترال التبين وشارع المعهد الأزهري ومحيط السجل والشوارع الخلفية وشارع خلف نادى الحديد والصلب  وجارى استكمال الأعمال.

استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة
استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة
استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة
استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة
استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة
استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة
استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة
استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة
استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة
استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة
استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة
استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة
استعدادات إستقبال الشتاء أستقبال موسم الشتاء المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع مقترحات تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية

محافظة القاهرة تعلن ملامح تطوير المعادى جنوب العاصمة

الأكثر قراءة

برلمانية تتقدم بسؤال عاجل للحكومة حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء

توزيع 500 كرتونة وطن لحوم.. قطار الخير للتحالف الوطنى يصل بنى سويف (فيديو)

السيسى.. رئيس اختاره الشعب فاختار لهم "حياة كريمة"

الحلم.. "حياة كريمة" طفرة حقيقية فى تطوير قرى ونجوع مصر (فيديو)

لتمكين فرق الإنقاذ من البحث.. السلطات الليبية تقرر منع المدنيين من دخول درنة

تواجد مبابى وشقيقه.. قائمة باريس سان جيرمان أمام نيس فى الدورى الفرنسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس