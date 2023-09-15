جنوب القاهرة: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الشتاء

أعلنت محافظة القاهرة، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لفصل الشتاء واستقبال موسم الأمطار خاصة في الأحياء التي يتواجد بها مخرات للسيول، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وتتابع المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، من خلال جولاتها الميدانية وتعليماتها لجميع الأجهزة التنفيذية الجهود المبذولة والتنسيقات المستمرة بالأحياء وشركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة للتأكد من جاهزية بالوعات الأمطار، وجاهزية معدات شفط المياه وتطهير كل مخرّات السيول بنطاقها في حال حدوث اضطرابات مناخية أو سقوط الأمطار.

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود رئاسة حي المعصرة برئاسة اللواء عمرو عيسوي، وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بتكثيف الحملات المكثفة لتطوير أداء الخدمة المقدمة لمواطنين والارتقاء بمستويات النظافة اليومية بمشاركة وحدة الرصد البيئي واستهدفت حملة النظافة رفع مخلفات من داخل مجرى السيل استعداد لموسم الامطار ومجابهة مخاطر السيول علي طول مجرى السيل في نطاق حي المعصرة، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والميادين وتوفير بيئة نظيفة لمواطني الحي.

رفع المخلفات والتراكمات

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي طرة، برئاسة المهندسة جيهان جادو برفع جميع المخلفات والتراكمات وتطهير مخر السيل بمنطقة طرة البلد بكورنيش النيل، استعدادًا لاستقبال الأمطار مع التواجد الميداني المستمر، لمواجهة أي اضطرابات جوية، حيث تمت الأعمال بمشاركة المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات وإدارة الري بحلوان.

واستكمالًا للجهود قامت رئاسة حي التبين بقيادة الدكتور أحمد إبراهيم القزاز، رئيس حي التبين بمشاركة متابعة محافظة القاهرة وبمعاونة مدير المتابعة ومشرفي المربعات والتنسيق مع الصرف الصحي بالمرور على بالوعات الأمطار والصرف الصحي وإتمام عملية التطهير وصيانتها وأحكام أغطية البلوعات والتعامل مع أي طفوحات صرف فور ظهورها في استجابة سريعة استعدادًا لموسم الشتاء وللحفاظ على نظافة المنطقة، وحفاظًا على سلامة المواطنين والتي شملت شارع الصفا والمروة وعزبة عطالله وشارع المرور وشارع سنترال التبين وشارع المعهد الأزهري ومحيط السجل والشوارع الخلفية وشارع خلف نادى الحديد والصلب وجارى استكمال الأعمال.

استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة

استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة

استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة

استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة

استعدادات استقبال موسم الشتاء بجنوب القاهرة