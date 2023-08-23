الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تتصدى للبناء المخالف.. وحملات بحى المقطم

حملات محافظة القاهرة
حملات محافظة القاهرة على المخالفات الإنشائية

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية وإحياء المنطقة الجنوبية لإزالة تعديات البناء المخالف وإيقاف الأعمال والتصدى لكافة صور التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.  

وتنفيذا للتوجيهات بضرورة إعلاء كلمة القانون ضد جميع المخالفين، شنت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر حملة مكثفة لتنفيذ عدة قرارات ازالة لمخالفات بناء، حيث نفذت الأجهزة التنفيذية قرار الإزالة للقطعة رقم 1703 بالحى الأول بالهضبة الوسطى لمخالفة بناء الدور الخامس والسادس بالكامل  فوق الأرضى دون ترخيص وتجاوز قيود الارتفاع القانونية.

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بالحي جهودها للتصدى للمخالفات وإزالتها، وذلك بتنفيذ قرار الإزالة للقطعة رقم 8/9235 جنوب س الهضبة العليا، بمخالفة بناء غرفة بدور البدروم أسفل الدور الأرضى، مما أدى إلى غلق باب الجراج ومنع استخدامه من قبل الساكنين.

واستمرارا للجهود قامت الأجهزة التنفيذية بوقف أعمال مخالفة، وهي تحويل من نشاط سكنى إلى تجارى، وذلك للقطعة رقم 12 بلوك 4 بشارع الأهرام التجاريين، وإيقاف أعمال لشدة خشبية لأعمدة وسقف الدور السادس فوق الأرضى للقطعة رقم 1044 الحى الأول بالهضبة الوسطى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

نائب محافظ القاهرة تشدد على حملات المراقبة

ومن جهتها شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة مواصلة الجهود للقضاء على المخالفات، والتعامل مع أي بلاغات ترد إلى الأحياء بشأن مخالفات البناء والاستجابة السريعة والفورية، إلى جانب استمرار أعمال المتابعة الدورية لشوارع وميادين الأحياء للقضاء على التعديات في مهدها وضمان عدم عودتها مرة أخرى.

وتأتي الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالمتابعة الميدانية من قبل أجهزة المحافظة لمتابعة المخالفات.

حملات محافظة القاهرة على المخالفات الإنشائية
حملات محافظة القاهرة على المخالفات الإنشائية
حملات محافظة القاهرة على المخالفات الإنشائية
حملات محافظة القاهرة على المخالفات الإنشائية
حملات محافظة القاهرة على المخالفات الإنشائية
حملات محافظة القاهرة على المخالفات الإنشائية
حملات محافظة القاهرة على المخالفات الإنشائية
حملات محافظة القاهرة على المخالفات الإنشائية
حملات محافظة القاهرة على المخالفات الإنشائية
حملات محافظة القاهرة على المخالفات الإنشائية
حملات محافظة القاهرة على المخالفات الإنشائية
حملات محافظة القاهرة على المخالفات الإنشائية
حملات حي المقطم المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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