أمن السواحل الليبية لـ القاهرة الإخبارية: اختفاء بعض مرافق درنة جراء الفيضانات

أكد اللواء محمد بو أعميتة، مدير الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية، اختفاء بعض مرافق ميناء درنة جراء الفيضانات، موضحا أن الميناء بدأ في التعافي لاستقبال فرق الإغاثة والإنقاذ.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية، إن كميات الأمطار فاقت 400 ملليمتر في سابقة هي الأولى من نوعها مما أدى إلى انهيار السدود وحدوث الكارثة.

تم تشكيل لجنة طوارئ وإعداد خطة لما بعد الكارثة

وأوضح اللواء محمد بو أعميتة، أنه تم تشكيل لجنة طوارئ وإعداد خطة لما بعد الكارثة لمعالجة اختناقات الطرق التي يصعب الوصول إليها، لأن أغلب الركام انتقل للبحر مما صعب عملية رفع الجثث من المياه.

وأضاف أنه تم العمل على إيصال شبكات الاتصال، وشبكات الكهرباء، ولكن ليس في كل المناطق، لافتا إلى أنه مازال هناك جثث تحت المياه والركام، موضحا أن الوضع في ليبيا أكثر ميلا للتعافي.

وتابع: "أن كميات الأمطار والفيضانات كانت كبيرة جدا وأدت إلى حدوث تجمع المياه وانهيار السدود"، موجها الشكر والامتنان، لمصر حكومة وشعبا، قائلا: "نشكر مصر حكومة وشعبا على دعم ليبيا جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد، إذ كانت مصر سباقة في إرسال فرق الاستغاثة ومد يد العون للشعب الليبي".