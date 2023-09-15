الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط أجهزة تتبع ومراقبة مهربة جمركيًا معروضة للبيع على فيسبوك

كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط عاطل لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تهريب أجهزة التتبع وكاميرات المراقبة من الخارج "بالمخالفة للقانون".

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامي، تمثل في تهريب أجهزة التتبع وتحديد المواقع "GPS" وكاميرات المراقبة من الخارج غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية لداخل البلاد، بالمخالفة للقانون، وترويجه تلك الأجهزة على عملائه لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وإنشائه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمها في الترويج لبيع تلك الأجهزة، كما أسفرت التحريات عن اتخاذ المذكور أحد المخازن بمنطقة أوسيم بالجيزة مكاناً لتخزين تلك الأجهزة المهربة.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر المخزن تم ضبط (عدد 1300 جهاز تتبع وتحديد مواقع- عدد 180 كاميرا مراقبة لاسلكية- عدد 2000 شاحن هاتف محمول ووصلات كهربائية- مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامى- هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة تهريب أجهزة التتبع الرسوم الجمركية GPS كاميرات المراقبة

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