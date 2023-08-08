الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب لبضائع أجنبية

جريدة الدستور

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 54 قضية أبرزها انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائي، وتحرير 1769 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 315 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ الإجراءات الجمركية مخالفات جرائم التهريب

الأكثر قراءة

عروس البحيرة تفجّر مفاجأة بشأن اختلاق زوجها "واقعة العضو الذكري" (خاص)

مصدر بـ"الكهرباء" لـ"الدستور": انفراجة قريبة فى برنامج تخفيف الأحمال

أوسوريو يحسم قراره بشأن رحيل شيكابالا الموسم المقبل

الإسكان: ارتفاع تكلفة وحدات سكن لكل المصريين 4.. والوزارة تتحمل فارق السعر

ممرضة تفقأ عين مريضة بـ"سرنجة" في الفيوم

وزير الإنتاج الحربي يبحث تعزيز التعاون مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في صربيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين