الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

2762 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالمحافظات

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

واصلت الأجهزة المعنية حملاتها المكبرة، على مدار اليوم في كل المحافظات، لضبط مخالفات الملصق الإلكتروني، ورفع السيارات المتهالكة والدراجات النارية المخالفة، وقد حققت تلك الحملات نتائج إيجابية.

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تحرير 2772 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال حملات مرورية

ونجحت تلك الحملات في تحرير (2762) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ضبط (668) مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة. 

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2636 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

كما تمكنت الجهات المعنية خلال 24 ساعة في رفع عدد (65) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الجهات المختصة، فيما تواصل الجهات حملاتها لرصد المخالفات.

الحالة المرورية

وشهدت محافظتي القاهرة والجيزة والمناطق المرتبطة بينهما بالطرق السريعة الصحراوية والزراعية، صباح اليوم الجمعة، سيولة في حركة المركبات في الشوارع والميادين والطرق والمحاور. 

وتم تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات في الميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة.

تميزت حركة السير بالانسيابية في مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى وسط القاهرة، وكذلك للمتجهين إلى مناطق حلوان والملك الصالح. وشهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية للقادمين من الجيزة باتجاه وسط البلد، وفي الاتجاه العكسي أيضًا، ونفس الأمر بالنسبة لمن يتجهون من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة. كما ظهرت سيولة مرورية في شوارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

وشهدت محافظة الجيزة سيولة مرورية في محور صفط اللبن للقادمين من الطريق الدائري وصولًا إلى شارع السودان، وقبل نزلة جامعة القاهرة، ونفس الأمر بكباري الجامعة والجيزة المعدني أيضًا، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور، والطالبية، كما تم تسجيل سيولة مرورية من شارع العشرين حتى الطالبية وميدان الجيزة، وسيولة للمتجهين إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

الملصق الالكتروني أسعار الملصق الإلكتروني اخر موعد لتركيب الملصق الالكتروني وقيمة الغرامة الحالة المرورية

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