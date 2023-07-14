ضبط 15 بلطجيا و21 ألف مخالفة مرور في حملات للأمن العام

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته، بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي بالمحافظات، والتي حققت نتائج إيجابية على مدار الساعة.

وأسفرت جهود تلك الحملات فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة عن ضبط (15) متهم، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (254) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (21830) مخالفة مرورية متنوعة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.