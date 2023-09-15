محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء وتطوير 5 وحدات صحية بقرى "حياة كريمة"

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المستجدات التنفيذية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينه برج العرب، يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطنين بالمراكز والقرى والنجوع والمناطق الأشد احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

نسبة الانتهاء من الوحدات الصحية 95%

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أنه تم الانتهاء بنسبة 95٪؜ من إنشاء 4 وحدات صحية في (نجع حليص- نجع الصناقرة - الغربانيات- قرية بهيج) بالإضافة إلى الانتهاء من إحلال وتجديد وحدة صحية (بقرية أبوصير)، وذلك لتحقيق تغطية صحية شاملة عالية الجودة داخل تلك القري توفر على المرضى مشقة وعناء الذهاب إلى المدينة للكشف وتلقي الخدمة الطبية.

إنشاء 5وحدات إسعاف ببرج العرب

وأضاف "الشريف"، أنه من المقرر إنشاء 5 وحدات إسعاف بقرى برج العرب، حيث تم الإنتهاء من وحدة إسعاف بنجع أحمد بقرية بهيج، وجارى العمل على إنشاء 4 وحدات إسعاف أخرى (بنجع الميثاق بقرية بهيج، ونجع جويدة بقرية الغربانيات، ونجع هليل ببرج العرب القديم، وبقرية أبو صير)، لافتًا إلى أن تشغيل مجمع الإسعاف من أهم المشروعات الخدمية التى تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والإسعافية لأهالينا ببرج العرب.

وأكد أن كافة الأنشطة الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها بالقري الأشد احتياجًا تتضافر جميعها لضمان “حياة كريمة” للأسر المستهدفة.

16 مدرسة ببرج العرب

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ أنه تم الانتهاء من 22مشروع ما بين (إنشاء جديد، توسعات، رفع كفاءة وصيانة) وذلك فى 16 مدرسة بقرى حياة كريمة ببرج العرب القديمة، وقرية بهيج ، وقرية أبوصير، وقرية الغربانيات، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المقامة بقرى مركز برج العرب.

وأكد الشريف؛ أن تلك المبادرة الوطنية التي أطلقتها الدولة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لأهالي تلك القرى وتوفير حياة كريمة لهم حيث تشمل جوانب مختلفة (صحية واجتماعية ومعيشية وتعليمية)، لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

الوحدات الصحية بقرى حياة كريمة بالإسكندرية

الوحدات الصحية بقرى حياة كريمة بالإسكندرية

الوحدات الصحية بقرى حياة كريمة بالإسكندرية

الوحدات الصحية بقرى حياة كريمة بالإسكندرية