باشا محمد يكشف تفاصيل انتقاله من دورى الدرجة الثانية للمنتخب الأوليمبى

كشف باشا محمد باشا، لاعب منتخب مصر الأوليمبي، تفاصيل انضمامه للمنتخب الأوليمبي من دوري الدرجة الثانية، مؤكدًا أنها خطوة للبناء عليها للأمام.

ووجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لدعمه للمواهب الرياضية ولمراكز الشباب بالأقاليم.

وأكد أن دوري مراكز الشباب قوي جدًا وفيه مواهب كبيرة، وهو الذي ساعد في أن يشارك مع المنتخب الأوليمبي، وشكر الدكتور أشرف صبحي على هذا المشروع.

وأشار إلى أنه بدأ يلعب كرة القدم وهو في سن الثانية عشر من عمره، وكان يلعب في نادي الألومونيون، ويشارك مع مركز شباب كوم الضبع ودائمًا يصلوا للنهائيات، مؤكدًا أن منتخب مصر شيء مشرف لأي لاعب في مصر.

رسالته للاعبي مراكز الشباب

ووجه رسالة للاعبي الأقاليم و دوري مراكز الشاب فرصة لظهورهم ونصحهم بالتعب والعمل على أنفسهم، مؤكدًا أنه يرى منذ طفولته أن عليه أن يعمل ويتعب لأن الله سيكافئه على مجهوده، كاشفًا أنه يتمنى الاحتراف في إحدى الفرق الأوروبية.