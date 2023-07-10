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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يستقبل أبطال المنتخب الأوليمبى: "شرفتوا مصر وشرفتونا كلنا"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، بعثة منتخبنا الأوليمبي بعد عودتها من المغرب، والحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، في رسالته للاعبي المنتخب: "نستقبلكم اليوم كأبطال، لم تقصروا وأديتم ما عليكم، شكرًا ليكم، ومستنينكم في باريس وتقديم أداء يشرف الدولة المصرية التي لا تبخل بجهد في الاهتمام بالرياضة والرياضيين، ننتظر منتخبنا الأوليمبي في أوليمبياد باريس من أجل تحقيق أفضل أداء وتحقيق مراكز متقدمة وليس تمثيلًا مشرفًا".

واستكمل الوزير: "فخور بكم إلى أبعد مدي، أظهرتهم أداءً رجوليًا وشهامة منقطعة النظير، شرفتوا مصر وشرفتونا كلنا، كنا أمس في مؤتمر صحفي خاص بالدوري المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعبر عن قوة الدولة المصرية".

وتوجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر والتقدير للجهاز الفني للمنتخب بقيادة ميكالي الذي تعامل بمنتهى الاحترافية والحب مع لاعبي المنتخب، وأوصلهم للمستوى القتالي الذي ظهروا عليه خلال مباريات البطولة، وبخاصة، لعب المنتخب منقوصًا بلاعب أمام المنتخب المغربي المباراة النهائية والتي أقيمت في المغرب.

ووعد وزير الشباب والرياضة بتقديم كل سبل الدعم للمنتخبات المصرية على الصعيدين المادي والمعنوي، وذلك في مختلف المنافسات القادمة وعلى المدى البعيد أيضًا، بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات الرياضية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه بفضل التخطيط العلمي والاستراتيجية التى يتم العمل وفقًا لها مع المنتخبات الوطنية، فضلًا عن توفير كل سُبل الدعم لها، أصبحت الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات كبيرة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
] - Copy
] - Copy
جانب من الحدث
جانب من الحدث
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتحادات ابطال الإهتمام بالرياضة الألعاب الأولمبية باريس الألعاب الأولمبي

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