صفقات النفس الأخير.. محمد صادق إلى مودرن فيوتشر وسموحة يضم محترفًا مغربيًا

شهدت اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد في الانتقالات الصيفية بعض التحركات، حيث نجح بعض الفرق في تدعيم صفوفهم بصفقات جديدة.

محمد صادق إلى مودرن فيوتشر

ونجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة وليد دعبس في اتمام التعاقد مع محمد صادق لاعب وسط فريق بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ووضع مودرن فيوتشر بندًا يقضي بأحقية شراء اللاعب عقب نهاية الموسم.

ويعتبر محمد صادق أحد أبرز العناصر في الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب تألقه اللافت للنظر مع بيراميدز والإسماعيلي.

وابتعد محمد صادق عن المشاركة مع بيراميدز في الموسم الماضي بشكل أساسي.

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ولم يكتف مودرن فيوتشر بصفقة محمد صادق فقط، بل نجح أيضًا في ضم الدولي البنيني حساني إيموران قائد منتخب بنين تحت 20 عاما على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند أحقية شراء اللاعب عقب نهاية الموسم.

سموحة يضم المغربي لحسن دهدوه

وقبل نهاية الميركاتو الصيفي، استطاع نادي سموحة أن يضم الجناح المغربي لحسن دهدوه لاعب فريق شباب سوالم الرياضي.

وجاء اللاعب بناء على رغبة أحمد سامي المدير الفني للفريق الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب، بعدما أبدى إعجابه بإمكانياته الفنية.

ونشر فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه على فيس بوك، لتوضيح وكشف القيمة المالية للاعبي الفريق السكندري في الموسم الجديد.

وقال "إجمالي عقود لاعبي الفريق الأول الجدد على مدار هذا الموسم الجديد تساوى قيمة بيع صديق أوجولا وإعارة أحمد مصطفى وصديق أوجولا إلى سيراميكا كليوباترا مقابل 26 مليون ونصف المليون جنيه، بالإضافة إلى استعارة عمرو قلاوة".