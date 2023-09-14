ما أسباب تراجع الإنتاج الصناعى فى أوروبا؟.. خبير اقتصادى يجيب

أوضح الدكتور مجيد بودن، الخبير الاقتصادي، أسباب تراجع الإنتاج الصناعي في أوروبا، قائلاً: "هناك عوامل أهمها ارتفاع أسعار الطاقة والتي تعتبر مسألة جديدة نسبيًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية".

ارتفاع الأسعار زاد من تكلفة الصناعات

وأضاف الدكتور مجيد بودن، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاقتصادات الأوروبية والأمريكية كانت ذاهبة إلى الخدمات الفكرية التي ليس فيها إنتاجية يدوية، وبالتالي فإن القطاع الثالث للخدمات أخذ النسبة الكبرى في الدخل القومي لكل بلد ولأوروبا بشكل عام، ومن هنا ارتفعت الأسعار وارتفعت اليد العاملة والتكلفة العمالية وتكلفة الإنتاج".

وأوضح أنه عندما ارتفعت الأسعار، صارت الصناعات أغلى تكلفة، وبالتالي صار هناك تقسيم في هذه الأدوار، لافتاً إلى أن أوروبا فقدت مجالاً كبيرًا في الصناعة.