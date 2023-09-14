النمل الأحمر الناري يغزو أوروبا وسط ذعر المواطنين.. ما السر؟

آثار ظهور النمل الناري الأحمر الغازي الذي يصنف خامس أكثر الأنواع تكلفة في العالم لمكافحته في أوروبا خلال هذه الفترة الكثير من الجدل، حيث يعد واحدًا من أكثر المخلوقات الشرسة في العالم، كما يعرف هذا النمل علميًا باسم Solenopsis invicta وهو يقدم لسعات مؤلمة تسبب بثورًا وحساسية وحتى صدمة حساسية مميتة.

ووجدت دراسة حديثة تقول إن النمل الناري الأحمر، وهو أحد أكثر الأنواع غزوًا على وجه الأرض وخامس أغلى الأنواع في المكافحة، وصل إلى أوروبا حيث يعود أصل النمل الأحمر إلى أمريكا الجنوبية، كما أن لدغتها "مؤلمة ومزعجة" ويمكن أن تسبب بثرات وردود فعل تحسسية، وهى التي تؤدي اللسعات إلى صدمة الحساسية القاتلة.

◘ العثور على أعشاش النمل الناري الأحمر في إيطاليا

وزعم باحثون أنهم عثروا على 88 عشًا للنمل الأحمر منتشرة على مساحة خمسة أفدنة بالقرب من مدينة سيراكيوز الإيطالية في جزيرة صقلية.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة "Current Biology"، فإن إمكانات استعمار النمل في أوروبا مثيرة للقلق ويمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقمها، وقد انتشر هذا النمل إلى الولايات المتحدة والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي والصين وتايوان وأستراليا في أقل من قرن.

وتكبدت الولايات المتحدة خسارة قدرها 5 مليارات دولار بسبب وجود هذا النمل، وأنفقت أستراليا ملايين الدولارات للقضاء عليه دون نجاح يذكر.

وخلص الباحثون من خلال التحليل الجيني إلى أن هذا النمل ربما نشأ في الولايات المتحدة أو الصين، ولكن ليس من الواضح كيف وصل النمل إلى إيطاليا.

وقام العلماء بتحليل اتجاه الرياح، ويعتقدون أن بعض ملكة النمل الطائرة قد وصلت من الشمال الغربي، حيث يقع ميناء سيراكيوز ويعتقد أيضًا أنه لا بد من وجود نقطة عبور ينتشر منها هذا النمل إلى أجزاء أخرى.

النمل الناري الأحمر في باريس ولندن

في السياق، حذرت الدراسة من أن المدن الكبيرة مثل برشلونة وروما ولندن وباريس يمكن أن تتأثر بهذه الأنواع الغازية وقد أعربوا عن مخاوفهم من أن سواحل البحر الأبيض المتوسط تتمتع بمناخ مناسب لهذا النمل الأحمر، مما قد يسهل انتشاره.

وقال الدكتور روجر فيلا من معهد علم الأحياء التطوري الإسباني، إنه بالنظر إلى توقعات تغير المناخ، فإن هذا النمل الأحمر قد ينتشر إلى أجزاء أخرى من أوروبا.