الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: دول أوروبا فى سباق صناعى غير مسبوق مع الصين

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال د.مجيد بودن، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الطاقة من أهم الظواهر التي شهدها العالم منذ بداية نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن الدول المنتجة للبتروك اتجهت إلى تخفيض معدل إنتاجها اليومي من هذا المصدر الأساسي للطاقة في العالم.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوروبا وأمريكا أخذوا حصة الإنتاج الخدمي المتعددة، لكن بعدما أصبحت الصين مصنع العالم الأول أصبح هناك تقسيم للأدوار، لذا فقدت أوروبا الكثير من الصناعات مثل صناعة النسيج.

وأضاف أن الصين أصبحت تتحكم في سوق التصنيع بصورة كبيرة، وبالتالي هناك سباق في الميزان التجاري للدول الأوروبية مع الصين، حيث إن السباق أثر بالسلب على الجانب الاقتصادي والخدمي وعلى القوة العاملة في دول أوروبا وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

الاقتصاد الصيني في سباق عالمي 

أشار إلى أن المنتجات الأوروبية تراجعت بصورة كبيرة نتيجة الاستحواذ الصيني، حيث أصبحت الصين تسيطرة سيطرة كاملة على معظم الأسواق العالمية، خاصة أنها اجتاحت العالم بمنتجاتها المتعددة وخاصة التكنولوجية.

مجيد بودن القاهرة الإخبارية السيطرة الصناعية الصينية المراقب

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