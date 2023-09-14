الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برنامج الغذاء العالمي: رصدنا مساعدات غذائية لنحو 100 ألف شخص في ليبيا

ليبيا
ليبيا

أعلن برنامج الغذاء العالمي، الخميس، رصدنا مساعدات غذائية لنحو 100 ألف شخص في ليبيا

وأضاف بيان برنامج الغذاء العالمي “نعمل مع السلطات الليبية للوصول إلى المناطق المنكوبة، كما ”بدأنا منذ الثلاثاء تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين بليبيا"، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية. 

عمال الانقاذ دفن الالاف 

txt

وزير الخارجية ونظيره الأمريكى يبحثان الأوضاع فى ليبيا والسودان

في وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة اريش تايمز إن عمال الإنقاذ دفن الآلاف من ضحايا الفيضانات في شرق ليبيا في مقابر جماعية، بينما كانوا يكافحون للتعامل مع الكارثة التي أودت بحياة 5500 شخص وخلفت 10 آلاف آخرين في عداد المفقودين.

وأضاف “كان الغضب يتصاعد بين الليبيين، الذين أعرب الكثير منهم عن غضبهم على وسائل التواصل بعد أن قال الخبراء إن جهود الإخلاء غير الكافية قبل العاصفة والفشل في صيانة سد مهم أدى إلى ارتفاع عدد القتلى”.

ويتوقع المسؤولون أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع بينما يكافحون لانتشال الجثث في مدينة درنة الساحلية، حيث أدى انهيار سدين إلى تفاقم الفيضانات الناجمة عن عاصفة ضربت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

كما "يتم دفنهم في ثلاث مقابر جماعية، حسبما قال أسامة علي، المتحدث باسم مركز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، “لا يوجد وقت أو مكان لدفنهم في مقابر فردية”، مضيفاً "لقد انتشلنا 500 جثة في عملية واحدة."

وقال علي إن عدد القتلى المؤكد ارتفع إلى 5,500 ويمكن أن يرتفع، مضيفاً أن منطقة في درنة تبلغ مساحتها 10 كيلومترات في 10 كيلومترات "دمرت بالكامل".

وقال عمدة درنة لقناة العربية السعودية يوم الأربعاء إن عدد القتلى قد يصل إلى 20 ألف شخص، بناءً على منطقة المدينة التي تعرضت للقصف.

برنامج الغذاء العالمي رصدنا مساعدات غذائية نحو 100 ألف شخص 100 الف شخص ليبيا السلطات الليبية

الأكثر قراءة

فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

15 أسرة من قاطني عمارات أبو شاهين ذات الخطر الداهم يخلون منازلهم

"الأرصاد الجوية" تكشف قصة بداية العاصفة دانيال

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

تصعيد جديد فى القرم.. معركة الشتاء تبدأ مبكرًا بين روسيا وأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس