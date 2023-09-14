برنامج الغذاء العالمي: رصدنا مساعدات غذائية لنحو 100 ألف شخص في ليبيا

أعلن برنامج الغذاء العالمي، الخميس، رصدنا مساعدات غذائية لنحو 100 ألف شخص في ليبيا .

وأضاف بيان برنامج الغذاء العالمي “نعمل مع السلطات الليبية للوصول إلى المناطق المنكوبة، كما ”بدأنا منذ الثلاثاء تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين بليبيا"، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

عمال الانقاذ دفن الالاف

في وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة اريش تايمز إن عمال الإنقاذ دفن الآلاف من ضحايا الفيضانات في شرق ليبيا في مقابر جماعية، بينما كانوا يكافحون للتعامل مع الكارثة التي أودت بحياة 5500 شخص وخلفت 10 آلاف آخرين في عداد المفقودين.

وأضاف “كان الغضب يتصاعد بين الليبيين، الذين أعرب الكثير منهم عن غضبهم على وسائل التواصل بعد أن قال الخبراء إن جهود الإخلاء غير الكافية قبل العاصفة والفشل في صيانة سد مهم أدى إلى ارتفاع عدد القتلى”.

ويتوقع المسؤولون أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع بينما يكافحون لانتشال الجثث في مدينة درنة الساحلية، حيث أدى انهيار سدين إلى تفاقم الفيضانات الناجمة عن عاصفة ضربت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

كما "يتم دفنهم في ثلاث مقابر جماعية، حسبما قال أسامة علي، المتحدث باسم مركز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، “لا يوجد وقت أو مكان لدفنهم في مقابر فردية”، مضيفاً "لقد انتشلنا 500 جثة في عملية واحدة."

وقال علي إن عدد القتلى المؤكد ارتفع إلى 5,500 ويمكن أن يرتفع، مضيفاً أن منطقة في درنة تبلغ مساحتها 10 كيلومترات في 10 كيلومترات "دمرت بالكامل".

وقال عمدة درنة لقناة العربية السعودية يوم الأربعاء إن عدد القتلى قد يصل إلى 20 ألف شخص، بناءً على منطقة المدينة التي تعرضت للقصف.