تامر أمين: ما شهدته ليبيا كارثة إنسانية متكاملة

قال الإعلامى تامر أمين إن ما حدث في ليبيا أثر عاصفة دانيال كارثة إنسانية متكاملة حيث راح ضحية هذه العاصفة الكثير والكثير من المواطنين الأبرياء: "عند الحديث عن حياة الناس تصغر كل الموضوعات".

معاناة الشعب الليبي

وأكد أمين، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار” أن حياة المواطنين ومعاناتهم أمر صعب للغاية يفوق التصور:" مدينة درنة الليبية كانت زهرة تحولت إلى أطلال وحطام والجثث منتشرة في الشوارع والطرقات".

وتابع "بتكليفات من الرئيس السيسى تحركت الدولة المصرية على وجه السرعة لمساعدة الأشقاء في ليبيا".

جهود القوات المسلحة المصرية

واستطرد:"أتقدم بخالص الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة التي أعادت جثامين الضحايا المصريين الذي كانوا يعملون بدولة ليبيا الشقيقة سريعاً".