سارة سمير تحصد 3 ذهبيات في بطولة العالم لرفع الأثقال

تمكنت الرباعة المصرية سارة سمير من حصد 3 ميداليات ذهبية في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، والمقامة حاليًا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وحصدت سارة الذهبيات الثلاثة من المحاولة الأولى وذلك بعد تفوقها على المنافسين.

ورفعت الرباعة المصرية وزن 108 كيلو جرام في الخطف و138 كيلو جرام في الكلين لتصل إلى مجموع 264 كيلو جرام وتحقق الميدالية الذهبية.

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منتخب رفع الأثقال في أوليمبياد باريس 2024

من المنتظر أن تشهد أوليمبياد باريس 2024، عودة مصر مجددًا عقب غيابها عن أوليمبياد طوكيو 2020 بسبب الإيقاف الدولي للفريق المصري.

وكانت سارة سمير قد حققت الميدالية البرونزية في رفع الأثقال خلاتل أوليمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

تفوق مصري في منافسات رفع الأثقال

كان الرباع كريم أبو كحلة قد تمكن من حصد 3 ميداليات من بينها ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال.

وفي المنافسات ذاتها، فاز الرباع المصري محمود حسن بفضية الكلين بعد رفع وزن 209 كيلو جرام.

وفاز لاعب منتخبنا الوطني وبطل المشروع القومي للموهبة محمود حسني، ببرونزية الكلين والنطر في بطولة العالم المقامة حاليظصا في السعودية.

وزير الشباب والرياضية يهنىء سارة سمير

وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهئنة سارة سمير بعد الإنجاز الذي حققته بعد الحصول على ثلاث ذهبيات في بطولة العالم لرفع الأثقال.

وأكد وزير الشباب أن الرياضة المصرية تشهد العديد من النجاحات على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية، وذلك في ظل وجود دعم كبير ولا محدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب.

وأشار إلى أن هذا الدعم يلقي بظلاله على الإنجازات العديدة والرابعة التي تشهدها المنظومة الرياضية في الوقت الراهن.