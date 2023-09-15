الفنان الفصيح.. محطات فى حياة إبراهيم سعفان

يحل هذه الأيام ذكرى رحيل الفنان الكبير، إبراهيم سعفان، الذي توفي في عام 1982، وولد بمحافظة المنوفية في عام 1924، والتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه، وحصل على وظيفة في وزارة المعارف.

حياة إبراهيم سعفان

ولد الفنان الكبير إبراهيم سعفان فى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية عام 1924، والتحق بكلية الشريعة وتخرج منها عام 1957، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه، وبعدها حصل على وظيفة مدرس لمادة اللغة العربية في وزارة المعارف.

وانضم سعفان إلى فرقة نجيب الريحاني، وأصبح من كبار الكوميديا في السينما المصرية، كما عُرف بخفة الدم ونجاح أعماله، وكان له الكثير من الأعمال المسرحية الهامة وكان أبرزها: “الدبور، سنة مع الشغل الذيذ"، وآخرها كان ”مزيكا" مع الراحل الكبير سمير غانم.

أعمال إبراهيم سعفان

الأعمال الدرامية

- عودة الروح

- الآنسة

- القضية 80

- مليون في العسل

- أعقل زوجين في العالم

- اللقاء الأخير

- عندما تحب المرأة

- اللغز

- المصيدة

الأعمال السينمائية

- عفريت مراتي

- في الصيف لازم نحب

- أريد حلا

- احترسي من الرجال يا ماما

- أذكياء لكن أغبياء

- استقالة عالمة ذرة

- الحل اسمه نظيرة

- إللي ضحك على الشياطين منصور

- علاقة خطرة

- القفل

- تجيبها كده تجيلها كده

وفاة إبراهيم سعفان

رحل عن عالمنا الفنان الكبير إبراهيم سعفان عن عمر ناهز 58 عاما، فى مدينة عجمان الإماراتية باستديوهات عجمان الخاصة إثر أزمة قلبية حادة، لتنتهي حياة الفنان الفصيح كما كان يلقب.