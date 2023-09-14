الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر أبرز قرارات مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

انعقد اليوم بمقر جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة،  الجلسة الثامنة لمجلس أمناء المدينة بحضور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة وبرئاسة الدكتور أسامه حفيله رئيس مجلس الامناء ورئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين وذلك في إطار التعاون المثمر بين كلا من جهاز المدينة ومجلس الأمناء وجمعية المستثمرين لخدمة محاور التنمية بالمدينة .

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حيث استهل  الدكتور رئيس المجلس الجلسة بالترحيب  المهندس رئيس الجهاز و نواب ومعاونى رئيس الجهاز وممثلى الإدارات المعنية بجهاز المدينة وأعضاء المجلس وممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة واستعرض ماتم من قبل جهاز المدينة من أعمال التطوير والمشروعات الجارية بالمدينة و محضر الجلسة ومناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال لخدمة سكان المدينة واعمال التطوير والمظهر الجمالى للمدينة .

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أبرز قرارات مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

وقد عرض المهندس رئيس الجهاز، خطط التطوير الجارى تنفيذها والخطط المستقبلية وما تم من زيادة فى معدلات التنمية خلال فتره وجيزة فى كافة المحاور من أعمال الزراعة والنظافة ورفع الاشغالات بقطع الأراضي الشاغرة وتعديل وتوسعة محاور الطرق وصيانة الميادين وذلك لتحسين الرؤية البصرية والجمالية بالمدينة كما استعرض ماتم انجازه بشاطىء قادرون بلاج لذوى الهمم والتجهيزات الحالية للبدء فى التشغيل التجريبي وذلك تكليل لجهود جهاز المدينة وبالشراكة مع مجلس الأمناء والمستثمرين والمجتمع المدني ولخدمة سكان المدينة .

كما أوضح اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس  مجلس الإدارة، فى إطار الخطط الاستراتيجية والعديد من الدراسات الهادفة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب من أجل الحفاظ على المياه وتحديد كميات المياه المنصرف من المحطات وما تم استهلاكه طبقًا لقراءة العدادات لتقليل نسبة الفاقد حتى تصل إلى النسب العالمية.

كما قامت الإدارة العامة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب، بعمل مسح ميدانى للكشف عن التسرب  لعدد 30 حالة تسرب بخطوط المياه التابعة للشركة بمناطق متفرقة على مستوى المحافظة خلال الشهر الماضى وذلك  باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المتخصصة في هذا المجال، حيث أن الشركة تمتلك العديد من المعدات المتطورة في مجال الكشف عن التسرب والخبرات والكفاءات الفنية المتميزة في هذا المجال والتى نجحت في تقليل الفاقد وسرعة إصلاح التسريبات.

دمياط الجديدة محافظة دمياط جهاز مدينه دمياط تنمية المجتمع منال عوض

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