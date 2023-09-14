الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الليبي: أكثر من ألفي ضحية جرفت مياه السيول جثامينهم للبحر

ليبيا
ليبيا

أعلن الهلال الأحمر الليبي، الخميس، أن أكثر من 2000 جثة جرفتها السيول إلى البحر.

واضاف الهلال الأحمر الليبي، في بيان له، أن عدد الوفيات جراء الفيضانات تجاوز الـ 11 ألفًا وعدد المفقودين تخطى الـ20 ألفًا، بحسب قناة العربية الإخبارية. 

تحقيق عاجل

txt

مشاهير العرب يدعمون ضحايا إعصار دانيال فى ليبيا: "قلوبنا معكم"

وطلب كبار السياسيين من النائب العام الليبي، فتح تحقيق عاجل في تداعيات الفيضانات الكارثية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك مزاعم فرض المسؤولين المحليين حظرًا للتجول في الليلة التي ضربت فيها العاصفة دانيال، مما تسبب في انهيار سدين ساءت صيانتهما. 

ويعتقد المسؤولون في مدينة درنة الساحلية، الأكثر تضرراً من الفيضانات، ومن بينهم رئيس البلدية عبد المنعم الغيثي، أن 20 ألف شخص ربما لقوا حتفهم، وهذه تقديرات وليست إحصاء للجثث أو أرقام مؤكدة من قبل وكالات الأمم المتحدة. وتأكد مقتل ما لا يقل عن 5500 شخص.

ومن بين النقص الرئيسي في المدينة، إلى جانب مياه الشرب، أكياس الجثث المطلوبة لمنع انتشار المرض من عدد كبير من الجثث تحت الأنقاض وفي الماء. وتمكنت فرق الإنقاذ الآن من دخول المدينة وتقوم بتمشيط الأنقاض التي خلفتها الفيضانات.

وجاءت الدعوة لإجراء التحقيق بشكل منفصل من كلا الجانبين في بلد منقسم بين الإدارات الشرقية والغربية المتنافسة: رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في الشرق، ورئيس الوزراء المؤقت للحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، عبد الحميد الدبيبة. . وقال المنفي إنه يريد من التحقيق “محاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بتصرفات أدت إلى انهيار سدود المدينة”.

الهلال الأحمر الليبي نحو 2000 جثة في البحر جرفتها السيول عدد الوفيات تجاوز 11,000

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بأسيوط والجيزة

مصرع شخصين وإصابة 42 فى انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح (صور)

افتتاح وحدتى السونار الحركى ورسم العصب بمستشفى أطفال الرمل فى الإسكندرية

سقوط والدة شهيد ليبيا مغشيا عليها أثناء انتظار وصول جثمانه بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس