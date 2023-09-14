رئيس الطائفة الإنجيلية: نصلي من أجل أسر ضحايا المغرب وليبيا

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مؤتمر إعداد قادة الشباب من 15 - 20 سنة، في بيت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر"اجابيه"، اليوم الخميس، بحضور أكثر من 800 شاب من مختلف الكنائس.

وتستمر فعاليات الموتمر حتى ظهر السبت المقبل، بمشاركة عدد من أبرز الخبراء في مجال القيادة من الولايات المتحدة الأمريكية وبتنظيم tc مصر، ومشاركة القس طوني جورج، مدير خدمة tc في مصر والشرق الأوسط.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية حن حزنه الشديد لما حدث في المغرب وليبيا وقال: "نصلي اليوم من أجل المملكة المغربية وليبيا أن يعزي الله قلوب أسر الضحايا ويشفي المصابين ويحفظ العالم"، مضيفًا "إن غدر الطبيعة قاسٍ ولكن نؤمن بتدخل الله ورحمته، كما نقدّر المجهود المصري الكبير في دعم أشقائنا في ليبيا".

وأضاف رئيس الإنجيلية خلال كلمته للشباب الإنجيلي: "اليأس ليس له مكان في الإيمان المسيحي، وفي رحلة خدمتكم لا للانتقام، وتعلموا جيدًا الحكمة والتواضع في التعامل مع الآخرين، وكونوا مبدعين في وقت الأزمة، لمواجهة الشر بالخير دائمًا".

رئيس الإنجيلية ينعى زوج السفيرة مشيرة خطاب

ونعت الطائفة الإنجيليَّة بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء: «بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لمعالي السفيرة مشيرة خطاب، ولجميع أفراد العائلة الكريمة، في رحيل الفاضل زوجها، مصليًا أن يمنحهم الرب عزاءً وصبرًا».