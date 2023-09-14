محافظ السويس يناقش استعدادات الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا لمناقشة رؤية واستعدادات محافظة السويس للاحتفال بالعيد القومي ومرور ٥٠ عامًا (اليوبيل الذهبي) لانتصارات أكتوبر ١٩٧٣، وافتتاح عدد من المشروعات خلال شهر أكتوبر بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء مجلسيِّ الشيوخ والنواب.

كما حضر اللواء علاء صابر، مساعد مدير الأمن، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات وممثلي الشركات.

وأشار محافظ السويس، خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة السويس إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات في مجالات متعددة لصالح أهالي المحافظة.

العيد القومي لمحافظة السويس

وأوضح المحافظ، أن السويس اعتادت على الاحتفال بالعيد القومي (في ذكرى تكاتف المقاومة الشعبية مع الجيش ‏والشرطة ضد قوات العدو خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣)، مشيرًا إلى أن العيد القومي لمحافظة السويس من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بالمحافظة، إحياءً لهذه الذكرى واستعادة الأمجاد لتعريف وتعليم الأجيال الجديدة من الشباب بمعنى البطولة وغرس الانتماء وحب الوطن، مشيرًا إلى ضرورة عمل ندوات تثقيفية للشباب.

وأكد المحافظ، أن أعمال التطوير والتنمية مستمرة على مستوى جميع أحياء المحافظة من أجل حياة طيبة وآمنة وكريمة تليق بشعب السويس.

وأضاف أنه تم التنسيق بين كل الجهات المعنية المختلفة بالمحافظة بشأن الإجراءات والترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد السويس القومي والعمل جميعًا كفريق واحد؛ لإخراج فعاليات الاحتفال بالصورة التي تليق بمحافظة السويس.

واستمع المحافظ، من جميع الجهات المعنية استعداداتها لإقامة فعاليات الاحتفال بالعيد القومي والاستعدادات الخاصة بكل جهة، مؤكدًا أنه تم التشديد على الاهتمام بكل الخدمات المقدمة على جميع الأصعدة وعلى الوجه الأكمل.

وأكد صقر، خلال الاجتماع أن احتفالات محافظة السويس لهذا العام ستشهد احتفالًا مليئا بالمفاجآت لإسعاد شعب السويس.

وفي الاجتماع، كلَّف "صقر" رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعدادات، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع، ورفع أي إشغالات وتعديات على مستوى جميع الأحياء والاستعداد الجاد لاستقبال اليوبيل الذهبي لاحتفالات أكتوبر.