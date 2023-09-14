البرلمان الليبى لـ"القاهرة الإخبارية": مصر قدمت مساعدات كبيرة لانتشال الضحايا

قال فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي إن مصر قدمت مساعدات كبيرة لانتشال ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا مؤخرًا.

البرلمان الليبي: مصر أولى الدول التي وقفت إلى جانب ليبيا

أضاف المريمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر أولى الدول التي وقفت إلى جانب ليبيا من خلال القوافل الطبية والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.

وأكد مستشار رئيس البرلمان الليبي أن فرق الإنقاذ ولجان الطوارئ تواصل عمليات البحث في المدن المتضررة لإغاثة المنكوبين، لافتًا إلى أنه سيتم استدعاء شركات عالمية متخصصة في البناء؛ لإعادة إعمار البنية التحتية في المدن المتضررة.