أبرز 3 روايات مصرية في القائمة القصيرة لجائزة كتارا

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا عن قائمة الـ 9 لأفضل الأعمال المشاركة في الدورة التاسعة لجائزة كتارا للرواية العربية في فئات: الروايات المنشورة، والروايات غير المنشورة، روايات الفتيان غير المنشورة، الدراسات النقدية غير المنشورة بما مجموعه 36 رواية ودراسة نقدية، مؤهلة للفوز بجائزة كتارا للرواية العربية.

ضمت قائمة الـ 9 لفئة الروايات المنشورة روائيين من 6 دولة عربية، تصدرت مصر القائمة بعدد 3 روايات، تلتها لبنان بعدد روايتين، ورواية واحدة من كل من: الكويت، سلطنة عمان، سوريا، وفلسطين.

وتصدرت كل من رواية "أنت تشرق أنت تضىء" لرشا عادلي، الصادرة عن دار الشروق، و"الجمعية السرية للمواطنين" لأشرف العشماوى، ورواية "آيات عاشق" لمحمد موافي، القائمة القصيرة لجائزة كتارا فئة الأعمال الروائية في التقرير التالي تعرف عليها:

"أنت تشرق أنت تضيء" لرشا عدلي عن دار الشروق

في رواية رشا عدلي "أنت تشرق أنت تضيء" الصادرة مؤخرا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، بالتعاون مع الدار العربية للعلوم “ناشرون”، تتبع فيها تيمة رئيسية وهي المزج بين التاريخ والحاضر والتي أصبحت أحد أبرز ركائز أغلب أعمالها الإبداعية والتي منها "آخر أيام الباشا".

عبر صبغة روائية تذهب للتاريخ لتكتبه مرة أخرى، بعين الفنان والروائي، لا تطوع التاريخ لخدمة الرواية ولا العكس لكن يبدو أن ثمة ما يحرضها كباحثة في تاريخ الفن أن تقدم للقارئ العربي التاريخ المجهول والمهمش عبر زوايا مختلفة.

في رواية "أنت تشرق أنت تضيء" تناقش عدلي، العديد من القضايا المتعلقة بالماضي البعيد والماضي القريب والتي على رأسها الاستبداد والفساد السياسي والاجتمماعي، والذي يضع بطلة العمل الرئيسية في زمن الحاضر لاجئة سياسية وأسرتها في إحدى قرى إيطاليا، ذهبت طفلة مع والدها ووالدتها هروبا من واقع والده الذي عاشه كصحفي يدافع عن العدالة والمساواة كاشفا الفساد ومن ثم مطاردا من قبل السلطة تحت ذريعة “قلب نظام الحكم".

تكشف الكاتبة وعلى غير العادة عبر أولى صفحات الرواية شخصية بطلتها "رنيم" والتي تصفها "بالمعقدة" والتي تجمع ما بين المرأة العصرية الأنيقة إلى جانب ما عرف عنها بغرابة الأطوار والغرور والتوحد.

وأشارت الكاتبة الروائية رضوى الأسود إن إنجاز الكاتبة رشا عدلي لروايتها الأخيرة "أنت تشرق أنت تضىء" أستطيع أن أقول ،بكل ثقة إن رشا عدلى تتربع بجدارة واستحقاق تام على عرش الرواية التاريخية فى مصر فى وقتنا الراهن.

الجمعية السرية للمواطنين لـ أشرف العشماوي عن دار الشروق

رواية «الجمعية السرية للمواطنين» تدور حول أحداث واقعة حقيقية حدثت عام ١٩٧٧ كنقطة انطلاق، وهى سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» من متحف «الخزف» فى منطقة الزمالك.

وأشار العشماوي في تصريحات سابقة إلى أن الفكرة بدأت من أسئلة حول الزيف والحقيقة، ولماذا نفضل الزيف حتى لو عرفنا الحقيقة ؟ ولماذا لا يكون المهمشون أبطالا.

“آيات عاشق” ل محمد موافي عن دار العين

تقوم الرواية على رحلة إلى الرومانسية الرحيبة، عالم الهوى والغرام، وسيرة عاشقين يحاربهما الزمن .. إبحار جديد في لغة ثرية دسمة، واستغراق في خيال يتوالد بلا توقف .