بينهم 12 مصريًا.. تعرف على القوئم القصيرة لجائزة كتارا

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، عن قائمة الـ 9 لافضل الاعمال المشاركة في الدورة التاسعة لجائزة كتارا للرواية العربية في فئات: الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، روايات الفتيان غير المنشورة، الدراسات النقدية غيرالمنشورة بما مجموعه 36 رواية ودراسة نقدية، مؤهلة للفوز بجائزة كتارا للرواية العربية.

تضم قائمة الـ 9 لفئة الروايات المنشورة روائيين من 6 دولة عربية، تصدرت مصر القائمة بعدد 3 روايات ، تلتها لبنان بعدد روايتين ،ورواية واحدة من كل من : الكويت ، سلطنة عمان ، سوريا ، وفلسطين.

وبالنسبة لقائمة ال 9 لفئة الروايات غير المنشورة فقد اشتملت على روائيين من 6 دول عربية، تصدرت مصر القائمة ايضاً بعدد 3 رواية، ورواية واحد من كل من: العراق ، لبنان، سوريا، المغرب، الجزائر، تونس.

وتضم قائمة ال 9 لفئة روايات الفتيان غير المنشورة روائيين من 7 دول عربية ، تصدرت مصر ولبنان القائمة بعدد روايتين لكل دولة ، ورواية واحدة من كل من : الجزائر، العراق، الأردن، تونس، المغرب .

وتضم قائمة ال 9 لفئة الدراسات النقدية غير المنشورة نقاد من 3 دول عربية تصدرت مصر والمغرب القائمة بعدد 4 دراسات نقدية ، ودراسة واحدة من سوريا.

فئة الدراسات النقدية

ضمت القائمة القصيرة للدراسات النقدية أربعة مصريين وهم أحمد شحاتة محمد علواني عن دراسته " تجليات الطعام في الرواية العربية"، وطارق النعمات عن دراسته " سرد الذات كتابة الحياة، ومحمد زيدان عن دراسته " باغة النص الروائي المعاصر، ونهلة راحيل عن دراستها" هويات تتصالح.. تقاطعية النوع والعرق في السيرة الذاتية النسوية".

أما عن باقي القائمة فضمت أحمد توبة من المغرب عن دراسته القارئ والرواية .. دراسة في ميدانية الرواية المغربية نموذجا، وزهير سوكاح من المغرب عن دراسته " الرواية العربية وثقافة التذكر.. الإطار النظري وقراءات تطبيقية"، وسعيد أوعبو من المغرب عن دراسته في ثقافة الرواية العربية المعاصرة، وعبد الرزاق المصباحي من المغرب عن دراسته الرواية والجنوسة، وفدوى العبود من سوريا عن دراستها تحولات البطل في الرواية العربية المعاصرة".

رواية الفتيان

وفي رواية الفتيان وصل من مصر الروائي أحمد طوسون عن روايته بائع المناديل، وأشرف رسلان عن روايته القصة ذات النهايات الثلاث".

أما عن باقي القائمة فقد شملت بسمة عمر الخطيب من لبنان عن روايتها أدهم البوادي، وعبد الحميد زراقط من لبنان عن روايته الرحلة العجيبة ابناء القمر، وفريد الخمال من المغرب عن روايته الحريش، وكاظم الصبر من العراق عن روايته الأميرات الثلاث، ونبيلة بغدالي من الجزائر عن روايتها الغابة العجيبة، ونجوى عبد الله الدرعاوي من تونس عن روايتها المحارب الأخير، وأخيرا نزار عيسى من الأردن عن روايته البحث عن ملك السرطان.

فئة الروايات غير المنشورة

وصل 3 مصريون للقائمة القصيرة لفئة الرواية غير المنشورة وهم رامي رأفت عنر وايته كومالا ابن النار ورحلته في مملكة الجبارين، ودعاء إبراهيم عن روايتها فوق رأسي سحابة، ومحمود عبده عن روايته نافذة مستديرة لضوء القمر.

أما عن باقي القائمة فكانت، إلهام زبيد من المغرب عن روايتها سعادة ثلاثون مليمتر، وعباس سليمان من تونس عن روايته نساء حي السرور، وعلاء سالم عن روايته ثلاثة اصوات ولا شئ مؤكد، وليندا أمين بومجاهد من لبنان عن روايتها بقلبي اراك، ومحمد تركي الدعفيس من سوريا عن روايته مدينة يسكنها الجنون، وأخيرا مصطفى بوري من الجزار عن روايته "البروفات الاخيرة".

فئة الرواية المنشورة

ضمت القوائم القصيرة 3 مصريون وهم أشرف العشماوي عن روايته الجمعية السرية للمواطنين، ورشا عدلي عن روايتها أنت تشرق أنت تضئ، ومحمد موافي عن روايته آيات عاشق.

أما باقي القائمة فكانت نسيم الحبيب من الكويت عن روايته السقوط من جنة الأسماء، وخليل نصيف من فلسطين عن روايته دومينو، وغيداء طالب من لبنان عن روايتها قلب الغريبة، ولميس الزين من سوريا عن روايتها الفناء الخلفي، ومحمد اليحياني من سلطنة عمان عن روايته الحرب، وأخيرا هدى عيد من لبنان عن روايتها حبيبتي مريم".

وكانت المؤسسة المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، قد أعلنت في ابريل الماضي عن إجراء تعديلات على طريقة إعلان الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية، بحيث يسبق إعلان الجائزة نشر قائمتين بأفضل الروايات المرشحة للفوز خلال كل دورة للجائزة، الأولى قائمة الـ60 لكل من فئة الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، وتنشر في شهر يونيو، والثانية قائمة الـ9 إصدارات بأسماء مؤلفيها، لكل فئة من فئات الجائزة، وتنشر في شهر سبتمبر، قبل شهر واحد من الإعلان الرسمي عن الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية والتي تقام سنويا في الأسبوع العالمي للرواية في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر من كل عام.

تجدر الإشارة الى ان عدد المشاركات في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها التاسعة للعام 2023، بلغ 1491 مشاركة، وبلغ عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة نحو 833 رواية، فيما بلغ عدد الروايات المنشورة 393 رواية، نشرت في عام 2022، و191 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و68 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، إضافة إلى 6 روايات قطرية منشورة في الفئة الخامسة للجائزة.