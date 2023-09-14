ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة، بينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة ، منها السفينة ( FG SEFA ) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 81 م وعرضها 14 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 3037 طن من القمح، والسفينة (ARGO I ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 180 م وعرضها 28 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 31700 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22133 طن تشمل: 1750 طن يوريا و 1580 طن حديد و 1300 طن ملح و 2700 طن مولاس و 2538 طن رمل و 12265 طن بضائع متنوعة .

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44739 طن تشمل : 940 طن خشب زان و 4000 طن سكر و 6250 طن خردة و 924 طن ابلاكاش و 12700 طن قمح و 4644 طن حديد و 14463 طن ذرة و 2484 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 818 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 981 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 98 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4884 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 335811 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5030 شاحنة .

ومن جانبه أكد اللواء بحري أحمد حواش، أن ميناء دمياط مستمر في اتخاذ كافة الخطوات لتحسين وتطوير منظومة العمل وزيادة كفاءتها فى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل .