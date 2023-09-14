الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باير الألمانية: هدفنا من حملة "قلبك أمانة" حماية المصريين من أمراض القلب

حملة قلبك أمانة
حملة قلبك أمانة

قال الدكتور محمد جلال، نائب الرئيس ورئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية في الشرق الأوسط، إن مرض القلب يؤثر على حالة الأسرة بأكملها.

وأضاف “جلال” خلال حواره الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "عندما يكون رب الأسرة معرضًا للإصابة بمرض القلب فهذا الأمر يؤثر بالسلب على جميع أفراد الأسرة".

كما أشار جلال أن الهدف الرئيسي لرعاية شركة باير لحملة "قلبك أمانة" هو حماية هؤلاء الأشخاص وبالتالي الحفاظ على كل الأسرة، مضيفًا: "نرى أن واجبنا الاجتماعي تجاه الأسر المصرية والعربية التوعية بأمراض القلب".

وتابع: "الحملة تتضمن 3 أجزاء، الأول مع وزارة الصحة عن طريق تأهيل الكادر الطبي وتدريبه سواء أطباء أو هيئة تمريض، ونسعى للوصول إلى 5 آلاف كادر طبي، وحتى الآن وصلنا ألفين كادر".

واستكمل: "نعمل أيضًا على توفير مراكز صحية مجهزة بأجهزة ضغط وسكر ورسم قلب وهذا أمر مهم جدًا مع تدريب الكوادر الطبية".

محمد جلال: أجرينا الكشف على أكثر من 150 ألف مواطن على مستوى الجمهورية

وأردف: "أجرينا الكشف على أكثر من 150 ألف مواطن على مستوى الجمهورية ونركز على المناطق النائية التي تعاني من قلة الرعاية الصحية".

وأشار إلى أن هناك 30 ألف مواطن بدأوا يأخذون حذرهم ويغيروا من حياتهم عن طريق تقليل التدخين والاهتمام بالتغذية بشكل أكبر.

قلبك أمانة مبادرة قلبك أمانة شركة باير الألمانية الدكتور محمد جلال مش حسبة برمة نغم اف ام أمراض القلب

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