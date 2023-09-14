الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

تحية لوزير التعليم!

يقولون في بلاد الإنجليز، أن تصل متأخرًا خير من أن لا تصل، ونقول نحن في بلدنا المستخبية تكسر المحرات! علاقة المثل الإنجليزي بالحكمة الريفية المصرية هو قرار وزير التعليم الأخير بحظر ارتداء الطالبات النقاب، قرار صائب للوزير يستحق الإشادة والمساندة وكل الدعم والتقدير، فالاتصال المباشر بين الطالب والمعلم واحد من أهم عناصر إتمام العملية التعليمية، لهذا كان القرار ضروريًا وحتميًا، وقد أحسن الوزير صنعًا باتخاذه، ويا ريت يكمل جميله، ويتابع معاليه بنفسه خطوات تطبيقه وإنفاذه!

المثل الإنجليزي واضح وبسيط ومفهوم، شارح نفسه بنفسه، وأي شروحات زيادة مش هيبقي ليها لزوم، أما الحكمة الريفية فمعناها بمنتهي الاختصار والبساطة، أنه باستطاعة أي"زلطة" مهما بلغ ضعفها وصغر تكوين حجمها، باستطاعتها وبإمكانها أن تكسر المحراث ما دامت غير ظاهرة ومختفية! أنا لا أقصد هنا تشبيه المنتقبة بالزلطة، "ولو قصدت هذا لقلته"، ولكني استعنت بالحكمة الريفية من أجل تقريب الصورة، فقط لتقريب الصورة، أما أخواتنا المنتقبات فلهن كل الاحترام والتقدير، لأنني حتي وإن اختلفت حول معتقدهن فيما يخص النقاب، فسأظل أحترمهن وأقدرهن كأخوات كريمات وفضليات مهما اختلفت القناعات! 

أنا شخصيًا لست مع ارتداء المرأة النقاب،"هذا رأيي" أنا لا أحبذ النقاب، ولا أجيد التعامل مع المنتقبات، ولن أدعي المثالية وأقول، إنني مع حرية الفرد المطلقة، لأنني أري بالأساس أنه ليس هناك شىء اسمه "حرية مطلقة"، فحرية الفرد تنتهي حين تبدأ حرية الآخرين، والفرد لا يعيش في هذا العالم بمفرده، وإنما يحيا وسط جماعة، تلك هي الحقيقة يجب على الجميع مراعاتها، وإدراكها، وفهمها، واستيعابها، من حق أخواتنا من النساء ارتداء ما طاب لهن من أغطية الرأس، وما راق لهن من الأزياء، من حقهن أن يرتدين الحجاب، أو الخمار، أو النقاب، وجميعها في بلدنا متاح، ولكن يظل من حقي أنا أيضًا أن أري وجه من أتعامل معه لكي أستريح وأرتاح، فأنا بالنهاية إنسان يحيا في جماعة، ويحتاج إلى معاملتهم، وأنا لا أجيد التعامل مع"الأشباح"، وأيضًا لا أقصد المنتقبات!

حفظ الله بلدنا وأعانكم وأعاننا.

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على قرار بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

عامل نجاة.. درجات الحرارة تُنفذ مصر من قوة عاصفة "دانيال"

السجن 15 سنة لشاب هدد خطيبته بالصور فى الشرقية

البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بمكاسب 11 مليار جنيه

الوزراء: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و25 ألفًا للمصاب جراء إعصار ليبيا

حل لغز مقتل أجنبي في 6 أكتوبر ومعركة بالشوم لسرقة سيارة بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس