محمد جلال: أمراض القلب مسئولة عن 46% من مسببات الوفاة

قال الدكتور محمد جلال، نائب الرئيس ورئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية في الشرق الأوسط، إن أسباب الإصابة بأمراض القلب بعضها متغير والآخر ثابت.

وأضاف جلال، خلال حواره الإعلامي مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "الأسباب الثابتة تتمثل في الجينات والوراثة والسن والنوع، أما المتغيرة فتشمل التدخين وأنماط الحياة عمومًا وممارسة الرياضة".

وتابع: الرجال هم الأكثر إصابة بأمراض القلب، لكن الخطر على السيدات أكبر، ونحاول توعية المواطنين بالأعراض التي تشير إلى الإصابة بأمراض القلب".

محمد جلال: التدخين والسمنة والضغط من أهم الأسباب بالإصابة بأمراض القلب

وأشار إلى أن التدخين والسمنة وضغط الدم من أهم الأسباب التي تعجل بالإصابة بأمراض القلب، موضحًا أن ثلث الشعب المصري يعاني من السمنة".

كما أكد أن أمراض القلب الأكثر شيوعًا والأكثر تسببًا للوفاة، مشيرًا إلى أن أمراض القلب مسئولة عن حوالي 46% من مسببات الوفاة.