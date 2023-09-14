الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس "باير" الشرق الأوسط: هدفنا زيادة توعية المصريين بأمراض القلب والاكتشاف المبكر

الدكتور محمد جلال
الدكتور محمد جلال

قال الدكتور محمد جلال، نائب الرئيس ورئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية في الشرق الأوسط، إن "شركة باير" هي شركة عالمية من أصول ألمانية ولها تاريخ طويل يتعدى 160 عامًا.

وأضاف جلال، خلال حواره الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "كنا نعمل في العديد من القطاعات لكن حاليًا نركز على القطاعات الحيوية مثل قطاع أدوية المستهلك، والزراعة"، مؤكدًا أن الشركة تعمل في قطاعات تؤثر تأثيرًا كاملًا في الحياة اليومية وتعمل على تحسينها.

رئيس شركة باير بالشرق الأوسط: لدينا مسؤولية اجتماعية

كما أكد نائب رئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية أن جزءً مهمًا من مسؤولية شركة باير مسئولية اجتماعية، مشيرًا إلى أن الشركة تشارك مع وزارة الصحة في أكثر من مبادرة، ومبادرة "قلبك أمانة" هي أكثر مبادرة تمس كل أسرة هذا لأن مرض القلب وأعراضه أكثر الأمراض شيوعًا في العالم.

وتابع: "هدفنا أيضًا زيادة توعية الشعب المصري والاكتشاف المبكر للمرض، وأساس هذه المبادرات الاكتشاف المبكر لمعظم الأمراض وكيف نوعي الناس بذلك".

وأوضح أن الاكتشاف المبكر لأمراض القلب يجعل المريض واعيًا للحماية من أخطار المرض وبالتالي يؤخر حدوث الأعراض الأساسية للمرض مثل الأزمات القلبية.

شركة باير رئيس شركة باير باير الألمانية أمراض القلب الدكتور محمد جلال محمد الباز مش حسبة برمة مبادرة قلبك أمانة

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