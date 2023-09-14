فرنسا: نشكر مصر على إمدادات الغاز الطبيعى خلال العام الماضى

قالت وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، إن الحرب الروسية الأوكرانية كانت لها تداعيات في ارتفاع الأسعار، خاصة الطاقة، فضلًا عن تأثير ذلك على الأمن الغذائي.

ووجَّهت، خلال مؤتمرٍ صحفيِّ مُنعقد اليوم الخميس، مع وزير الخارجية سامح شكري، ونقلته شاشة "إكسترا نيوز"، الشكر إلى مصر على مساعدتها بإمداد فرنسا بالغاز الطبيعي العام الماضي، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر لتحقيق الأمن الغذائي.

ودعت "كولونا" الجانب الروسي لوقف الحرب في أوكرانيا، وضرورة ضغط الدول لتحقيق ذلك، موضحة أن "الحرب في أوكرانيا اختارتها دولة عضو في مجلس الأمن، حيث قررت روسيا الاعتداء على جارتها أوكرانيا دون مبرر".