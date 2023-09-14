صدام نبروه والمنصورة الأهم فى الأسبوع الأول للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى

أسفرت قرعة المجوعة الثالثة في دوري القسم الثاني "ب"، التي أجريت اليوم الخميس، بمقر اتحاد الكرة عن مواجهات ساخنة في الأسبوع الأول، ففي المجموعة الثالثة "أ" يلتقي بايونيرز مع مركز شباب تلا وبني عبيد مع بلقاس ونبروه مع المنصورة ومالية كفرالزيات مع الصيد بالمحلة وكفرالشيخ ومركز شباب القزازين.

وفي المجموعة الثالثة "ب" يلتقي في الأسبوع الأول دلفي مع هلال مطروح والإسكندرية للبترول مع مركز شباب كوم حمادة وسبورتنج مع طلائع الأسطول والأوليمبي مع دمنهور والحمام المطروحي مع المجد السكندري.

كانت قرعة المجموعة الأولى "أ" قد أسفرت عن مواجهة أسمنت أسيوط مع الأقصر وشبان قنا مع كيما والألومنيوم مع قوص وملوي مع ديروط بينما يحصل فريق طهطا على راحة في الأسبوع الأول.

وأسفرت قرعة المجموعة الأولى "ب" عن صدام بين الفيوم مع الواسطي بينما يلتقي مركز شباب مغاغة مع تليفونات بني سويف والمنيا مع بني مزار وطامية مع الترسانة ويحصل فريق نجوم مصر على راحة.

فريق الترسانة

وفي المجموعة الثانية "أ" يلتقي في الأسبوع الأول مركز شباب العريش مع جنوب سيناء والشمس مع العبور والمريخ البورسعيدي مع النصر ومنتخب السويس مع مستقبل سبورت بينما يحصل فريق نجمة سيناء على راحة.

وفي المجموعة الثانية "ب" يلتقي في الأسبوع الأول إيسترن كومباني مع كهرباء الإسماعيلي ومصر للتأمين مع الإنتاج الحربي وبورفؤاد مع بورتو السويس وجولدي مع اتحاد الشرطة بينما يحصل فريق ألو إيجيبت على راحة.

فريق المريخ البورسعيدي

وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري من دورين ويتأهل أول كل مجموعة "6 فرق" لدوري القسم الثاني "أ" المعروف بدوري المحترفين على أن تقام مباراتان فاصلتان بين أول المجوعة الأولى "أ وب" وكذلك أول المجموعة الثانية "أ وب" وأول المجموعة الثالثة "أ وب"، وتتأهل ثلاثة فرق للمشاركة في دورة فاصلة مع الفريق الذي يحتل المركز الثالث في دوري المحترفين ويصعد منها فريق واحد للدوري الممتاز.