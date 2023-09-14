الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صدام نبروه والمنصورة الأهم فى الأسبوع الأول للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى

فريق المنصورة
فريق المنصورة

أسفرت قرعة المجوعة الثالثة في دوري القسم الثاني "ب"، التي أجريت اليوم الخميس، بمقر اتحاد الكرة عن مواجهات ساخنة في الأسبوع الأول، ففي المجموعة الثالثة "أ" يلتقي بايونيرز مع مركز شباب تلا وبني عبيد مع بلقاس ونبروه مع المنصورة ومالية كفرالزيات مع الصيد بالمحلة وكفرالشيخ ومركز شباب القزازين.

وفي المجموعة الثالثة "ب" يلتقي في الأسبوع الأول دلفي مع هلال مطروح والإسكندرية للبترول مع مركز شباب كوم حمادة وسبورتنج مع طلائع الأسطول والأوليمبي مع دمنهور والحمام المطروحي مع المجد السكندري.

كانت قرعة المجموعة الأولى "أ" قد أسفرت عن مواجهة أسمنت أسيوط مع الأقصر وشبان قنا مع كيما والألومنيوم مع قوص وملوي مع ديروط بينما يحصل فريق طهطا على راحة في الأسبوع الأول.

وأسفرت قرعة المجموعة الأولى "ب" عن صدام بين الفيوم مع الواسطي بينما يلتقي مركز شباب مغاغة مع تليفونات بني سويف والمنيا مع بني مزار وطامية مع الترسانة ويحصل فريق نجوم مصر على راحة.

فريق الترسانة 

وفي المجموعة الثانية "أ" يلتقي في الأسبوع الأول مركز شباب العريش مع جنوب سيناء والشمس مع العبور والمريخ البورسعيدي مع النصر ومنتخب السويس مع مستقبل سبورت بينما يحصل فريق نجمة سيناء على راحة.

وفي المجموعة الثانية "ب" يلتقي في الأسبوع الأول إيسترن كومباني مع كهرباء الإسماعيلي ومصر للتأمين مع الإنتاج الحربي وبورفؤاد مع بورتو السويس وجولدي مع اتحاد الشرطة بينما يحصل فريق ألو إيجيبت على راحة.

فريق المريخ البورسعيدي

وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري من دورين ويتأهل أول كل مجموعة "6 فرق" لدوري القسم الثاني "أ" المعروف بدوري المحترفين على أن تقام مباراتان فاصلتان بين أول المجوعة الأولى "أ وب" وكذلك أول المجموعة الثانية "أ وب" وأول المجموعة الثالثة "أ وب"، وتتأهل ثلاثة فرق للمشاركة في دورة فاصلة مع الفريق الذي يحتل المركز الثالث في دوري المحترفين ويصعد منها فريق واحد للدوري الممتاز.

دوري القسم الثاني المنصورة نبروه الأوليمبي كفر الشيخ

مواد متعلقة

ميركاتو القسم الثانى.. الأوليمبى يتعاقد مع "سمانة" والسويس يضم أحمد إبراهيم

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على قرار بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

عامل نجاة.. درجات الحرارة تُنفذ مصر من قوة عاصفة "دانيال"

السجن 15 سنة لشاب هدد خطيبته بالصور فى الشرقية

البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بمكاسب 11 مليار جنيه

الوزراء: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و25 ألفًا للمصاب جراء إعصار ليبيا

حل لغز مقتل أجنبي في 6 أكتوبر ومعركة بالشوم لسرقة سيارة بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس