اتحاد الكرة يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لإجراء قرعة المجموعة الأولى بالقسم الثاني

قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني باتحاد الكرة، إجراء قرعة المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني "ب" يوم الثلاثاء المقبل في حضور مندوبى الأندية للاتفاق على موعد بدء منافسات المجموعة.

وتنقسم المجموعة الأولى بالقسم الثاني إلى مجموعتين "أ" و"ب" وتضم المجموعة "أ" 9 فرق هي الأقصر وقوص وشبان قنا وطهطا وديروط وملوي ومركز شباب مغاغة وملوي والمنيا وتضم المجموعة "ب" 9 فرق هى الواسطى ونجوم مصر والفيوم ومركز شباب طامية والترسانة والنصر والشمس والعبور والمستقبل سبورت.

يذكر أن اتحاد الكرة نظام جديد لدوري القسم الثاني الموسم المقبل حيث يشارك 20 فريقا في دور ي القسم الثاني "أ" المعروف إعلاميا باسم دوري المحترفين، ومن المقرر إقامته بنظام الدوري من دور واحد ثم تلعب الفرق من الأول إلى العاشر دوري أخر من دور واحد يصعد منه فريقان للدوري الممتاز ويشارك الفريق صاحب المركز الثالث في دورة ترقي مع أوائل مجموعات القسم الثاني لتحديد فرق واحد يصعد للدوري الممتاز.

أما الفرق من الحادي عشر إلى العشرين فتلعب دوري من دور واحد تهبط بعده ستة أندية للقسم الثاني "ب".

مسابقة الدوري الممتاز "ب" تتكون من ثلاث مجموعات وكل مجموعة تنقسم إلى مجموعتين "أ" و"ب" بإجمالي ست مجموعات وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري من دورين، ثم يتأهل أوائل المجموعات الست لدوري القسم الثاني "أ" ثم تقام مباراتين بين بطلي كل مجموعة لتحديد ثلاث فرق تخوض دورة فاصلة مع ثالث دوري القسم الثاني "أ" يصعد منها فريق للدوري الممتاز.