الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لوقوفه أمام المحل.. عاطل يمزق جسد حلاق خلال مشاجرة فى بنها

سكين
سكين

شهدت قرية الشموت دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، طعن حلاق على يد عاطل بسلاح أبيض خلال مشاجرة فيما بينهما، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج اللازم، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد باستقبال شخص مصاب بجرح طعني بالبطن باستخدام سلاح أبيض خلال مشاجرة بمنطقة الشموت دائرة المركز.

نتائج الفحص والتحريات

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "أمير ع م"، 35 سنة، حلاق مصاب بطعن بالبطن، و"طارق ع م"، 43 سنة، عاطل، بسبب وقوف الأخير أمام المحل الخاص بالأول، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم على الأول بسلاح أبيض، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج.

 

 السيطرة على حريق في مزرعة مواشي 

 

في سياق آخر، سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، على حريق هائل اندلع داخل حظيرة مواشي بعزبة الفشالك بمركز الجمالية شمال المحافظة، وأسفر الحريق عن نفوق 6 رءوس مواشي.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون أن يسفر عن أي إصابات بشرية، وبالفحص تبين أن الحظيرة ملك المواطن "إبراهيم م.م.ي". مقيم بعزبة الفشالك مركز الجمالية.

وأسفر الحريق عن نفوق 6 رءوس مواش، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق مزرعة مواشي بنها مشاجرة حلاق يمزق جسد عاطل حريق

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