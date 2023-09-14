الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حل أزمة تسريب المياه في عدة مناطق بدمياط

مياه دمياط
مياه دمياط

قال اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس  مجلس الإدارة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه في إطار الخطط الاستراتيجية والعديد من الدراسات الهادفة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب من أجل الحفاظ على المياه وتحديد كميات المياه المنصرف من المحطات وما تم استهلاكه طبقًا لقراءة العدادات لتقليل نسبة الفاقد حتى تصل إلى النسب العالمية.

قامت الإدارة العامة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب، بعمل مسح ميداني للكشف عن التسرب لعدد 30 حالة تسرب بخطوط المياه التابعة للشركة بمناطق متفرقة على مستوى المحافظة خلال الشهر الماضي، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المتخصصة في هذا المجال، حيث أن الشركة تمتلك العديد من المعدات المتطورة في مجال الكشف عن التسرب والخبرات والكفاءات الفنية المتميزة في هذا المجال والتي نجحت في تقليل الفاقد وسرعة إصلاح التسريبات.

حملات لإنهاء التسريبات في دمياط 

وأكد رئيس شركة مياه الشرب في محافظة دمياط ،أن الشركة تسعى الى  تسخير كافة  جهودها وإمكانياتها من المعدات والمهندسين والفنيين والعمال لسرعة العمل على الانتهاء من المشكلات فوريًا وسريع وأن الشركة تقوم باستقبال أي شكاوى واردة من خلال قنوات التواصل المختلفة سواء عن طريق الخط الساخن الذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال رقم ١٢٥ من أي خط أرضي أو محمول أو من خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم 01013019333، أو مراكز خدمة العملاء، الصفحة الرسمية للشركة  وأن الشركة تعمل جاهدة على حل أي مشكلة واردة من خلال الجهات المعنية والمختصة والتأكد من إزالة أسباب الشكوى.

وقال أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الادارة في شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط أنه في إطار خطة التطوير الشاملة التي تسعى لها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط لتحقيق الأهداف المخططة للمشروعات بالجودة المطلوبة ووفقًا للمخطط الزمني لتلك المشروعات.

وقامت إدارة التنفيذ الذاتى التابعة لقطاع الدعم الفنى بالانتهاء من أعمال إحلال وتأهيل وصيانة عدد 16 محبس أقطار مختلفة، عمل عمرات لطلمبات رافع صرف صحى كفر الغاب، رافع صرف صحى الزرقا، رافع صرف صحى شط الملح، تصنيع قفيز على خط المياه الرئيسي لمدينة السنانية بقطر 500 مم، تصنيع عدد 22 غطاء خرسانة لغرف صرف شبكات غرب لكفر سليمان، هذا إلى جانب تركيب الواح صاج على السور الخلفى بالجراج الخاص بالسيارات والانتهاء من دهان المنبى ج  بديوان عام الشركة" مبنى الرعاية الطبية".

مياه الشرب والصرف الصحي مياه دمياط شركة المياه محافظة دمياط دمياط

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