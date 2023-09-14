الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد فراج وبسنت شوقي.. حكايات الغضب وشائعات الانفصال

بسنت شوقي
بسنت شوقي

تصدرت بسنت شوقي، أمس الأربعاء، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في العرض الخاص لفيلم "فوي فوي فوي"، بصحبة زوجها محمد فراج، بطل الفيلم، ما زاد من تساؤولات الجمهور بشأن علاقتهما بعد انتشار شائعات حول إنفاصالهما في الآونة الأخيرة، خاصة مع انتشار أكثر من فيديو لهما يوحي للجمهور بوجود توتر في علاقتهما معا.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز الأحداث التي حدثت خلال الفترة الماضية والتى جعلت الجمهور يرجح فكرة إنفصال الفنانة بسنت شوقي عن زوجها الفنان محمد فراج.

بسنت شوقي ومحمد فراج ورحلة الترند بتفاصيل الزواج المبهرة 

وتصدر محمد فراج والفنانة بسنت شوقي العناوين وحديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قصة حبهم التي لاقت رواجا كبيرا بحفل زواجهما الذي أثار إعجاب جمهورهما.

txt

حقيقة انفصال محمد فراج عن زوجته بسنت شوقى

السبب الأول وراء إنتشار شائعات انفصال محمد فراج وبسنت شوقي 

وبعد تلك ضجة أخبار زواجهما في فرح أنيق وظهورهما اللافت في المناسبات، بدأ الجمهور تداول أخبار عن إنفصالهما بسبب مقطع فيديو من افتتاح مهرجان الجونة، ظهرت فيه بسنت شوقي وهي تلقي هاتفها أثناء دخولها المهرجان، وهو ما جعل الجمهور يرجح وجود خلاف بينها وبين زوجها محمد فراج، وما آثار تساؤلات الجمهور أيضا آنذاك هو عدم تأكيد أو نفي الخبر من جانبهما.

الفيديو الثاني الذي عزز ظهور الشائعات، هو ظهورهما خلال العرض الخاص لـ فيلم "خمس جولات"، وبدت فيه بسنت شوقي غاضبة من محمد فراج، بينما يحاول الأخير تهدئتها والاعتذار منها، وهو ما.

 

محمد فراج بسنت شوقي فراج وبسنت شوقي إنفصال محمد فراج وبسنت شوقي إنفصال محمد فراج عن زوجته محمد فراج وبسنت شوقي يتصدروا الترند ظهور محمد فراج وبسنت شوقي

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على قرار بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

الوزراء: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و25 ألفًا للمصاب جراء إعصار ليبيا

عامل نجاة.. درجات الحرارة تُنفذ مصر من قوة عاصفة "دانيال"

"الاستثمار" تستغنى عن "ثلثى" المستندات المطلوبة لبدء نشاط الشركات

محمد الباز: مصر حوّلت شعار "مسافة السكة" إلى واقع وإجراءات على الأرض

عاجل.. مصدر أمنى ينفى ضبط عدد من أعضاء حملة أحد المرشحين فى الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس