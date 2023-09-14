محمد فراج وبسنت شوقي.. حكايات الغضب وشائعات الانفصال

تصدرت بسنت شوقي، أمس الأربعاء، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في العرض الخاص لفيلم "فوي فوي فوي"، بصحبة زوجها محمد فراج، بطل الفيلم، ما زاد من تساؤولات الجمهور بشأن علاقتهما بعد انتشار شائعات حول إنفاصالهما في الآونة الأخيرة، خاصة مع انتشار أكثر من فيديو لهما يوحي للجمهور بوجود توتر في علاقتهما معا.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز الأحداث التي حدثت خلال الفترة الماضية والتى جعلت الجمهور يرجح فكرة إنفصال الفنانة بسنت شوقي عن زوجها الفنان محمد فراج.

بسنت شوقي ومحمد فراج ورحلة الترند بتفاصيل الزواج المبهرة

وتصدر محمد فراج والفنانة بسنت شوقي العناوين وحديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قصة حبهم التي لاقت رواجا كبيرا بحفل زواجهما الذي أثار إعجاب جمهورهما.

السبب الأول وراء إنتشار شائعات انفصال محمد فراج وبسنت شوقي

وبعد تلك ضجة أخبار زواجهما في فرح أنيق وظهورهما اللافت في المناسبات، بدأ الجمهور تداول أخبار عن إنفصالهما بسبب مقطع فيديو من افتتاح مهرجان الجونة، ظهرت فيه بسنت شوقي وهي تلقي هاتفها أثناء دخولها المهرجان، وهو ما جعل الجمهور يرجح وجود خلاف بينها وبين زوجها محمد فراج، وما آثار تساؤلات الجمهور أيضا آنذاك هو عدم تأكيد أو نفي الخبر من جانبهما.

الفيديو الثاني الذي عزز ظهور الشائعات، هو ظهورهما خلال العرض الخاص لـ فيلم "خمس جولات"، وبدت فيه بسنت شوقي غاضبة من محمد فراج، بينما يحاول الأخير تهدئتها والاعتذار منها، وهو ما.