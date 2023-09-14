الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرلمان الليبى: سيتم فتح تحقيق مع المسئولين بشأن كارثة انهيار السدود بالمدن

البرلمان الليبي،
البرلمان الليبي، حمد بنداق

كشف حمد بنداق، عضو البرلمان الليبي، في تصريحات خاصة لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، عن آخر تطورات إعصار دانيال على الأراضي الليبية.

وقال بنداق، إن عدد الضحايا في مدينة درنة الليبية يتزايد، مشيرًا إلى أن البرلمان عقد جلسات طارئة منذ أول يوم للأزمة لبحث دعم المتضررين من العاصفة، بجانب أنه سيتم فتح تحقيق مع المسئولين بشأن الكارثة في المدن الليبية.

الإعصار جرف أحياء كاملة

وتابع، أن هناك لجنة رقابية في البرلمان ستتولى تحقيقًا بشأن كارثة العاصفة، كما تتولى تحقيقًا بشأن كارثة العاصفة التي ضربت البلاد خاصة بعد انهيار السدود، مما يتحمل جميع المسئولين تلك الكوارث، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين السلطات كافة لإنقاذ ما تبقى من درنة خاصة أن الإعصار جرف أحياء كاملة، ووصل الأمر إلى أن مئات الجثث تطفو على المياه.

وأكد عضو البرلمان الليبي، بأنه لن نسمح بتسييس الأزمة في ليبيا، مطالبًا الدول المجاورة والصديقة بأن تمد يد العون إلى درنة، منوهًا بأن إمكانات المدينة صارت ضعيفة جراء الأزمة الأخيرة.

ليبيا معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ

ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن ليبيا معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ، بسبب الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة، وزيادة وتيرة وشدة الظروف المناخية القاسية، وانخفاض هطول الأمطار، وارتفاع مستويات سطح البحر التي تهدد استدامة إمدادات المياه، وتشكل خطرًا وجوديًا على المراكز السكانية الساحلية، حيث يقيم حوالي 70% من سكان البلاد.

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