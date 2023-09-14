الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مثمنا توجيهات السيسي بتطويرها

برلمانى: تطوير الموانئ البحرية يهدف للوصول إلى معدلات شحن وتفريغ قياسية

النائب أسامة الأشموني
النائب أسامة الأشموني

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الموانئ البحرية والممرات اللوجستية على امتداد الجمهورية، لا سيما ممر العريش - طابا اللوجستي، الذي يصل بين موانئ البحرين المتوسط والأحمر، ويربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر، وتطوير شبكة الموانئ المصرية.

الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ

وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن تطوير الموانئ البحرية يهدف للوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تطوير الموانئ يساعد على تحقيق التكامل والسيولة في حركة النقل والتجارة، علاوة على تعزيز توطين الصناعات المختلفة في مصر.

توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب 

وتابع أن تطوير الموانئ والطرق يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب بما يضيف للقدرات الشامة للدولة وينعكس على رفع مستوى المعيشة للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير الموانئ البحرية وتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

واطلع الرئيس على تطورات تنفيذ عدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بإنشاء وتطوير الموانئ البحرية والممرات اللوجستية على امتداد الجمهورية، لا سيما ممر العريش - طابا اللوجستي، الذي يصل بين موانئ البحرين المتوسط والأحمر، ويربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وذلك في إطار الخطة المتكاملة للدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر وتطوير شبكة الموانئ المصرية.

النائب أسامة الأشموني مجلس النواب توجيهات الرئيس بتطوير الموانئ البحرية الممرات اللوجستية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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