ختام مشاركة الشركات المصرية بمعرض السعودية للبنية التحتية

اختتمت الشركات المصرية مشاركتها أمس بمعرض السعودية للبنية التحتية، حيث شهدت المشاركة العديد من الفعاليات، حيث أقيم على هامش المعرض مؤتمر لكل الهيئات الدبلوماسية والسفارات التابعة للدول المشاركة به، لعرض كل الفعاليات التي شاركت بها الشركات، وأهمية المعرض وعدد الزائرين والشركات والقطاعات المشاركة والمتوقع والمخطط خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في المعرض وفد من الإدارة التنفيذية للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ممثل في رئيس المجلس خالد أبوالمكارم، ومحمد مجيد، المدير التنفيذي، وناريمان فتحي، مديرة المعارض بالمجلس.

18% معدل نمو عن العام السابق

وبلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى المملكة العربية السعودية حوالي 240 مليون دولار تقريبًا، محققة معدل نمو قدره 18% مقارنة بالعام السابق، ومن أهم القطاعات التي حققت معدل نمو الأحبار والدهانات بنسبة نمو 26%، تليها المنتجات الورقية محققة معدل نمو 18%، وقطاع الأسمدة بنسبة نمو 163%، والخلايا الجافة والبطاريات بنسبة 20%، والكيماويات المتنوعة بنسبة 110%، والزجاج والعبوات الطبية بمعدل نمو 47%، وكذلك المواد اللاصقة بمعدل نمو 59%.

وأوضح خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في وقتٍ سابق، أن إقامة معارض مثل هذا المعرض تعد دراسة ميدانية عن السوق يتعرف عليها العارض بنفسه ويختبر منها أهمية هذه السوق، مشيرًا إلى إعداد المجلس دراسة تفصيلية قبل المعرض تؤكد أهمية هذه السوق، وضرورة التواجد بها، وتم تعميمها بين الشركات المشاركة لمعرفة نوعية العملاء والقوة الشرائية للسوق السعودية.

وأكد أنه من خلال تلك الدراسة والحضور الفعلي للمعرض تستطيع كل شركة أن تقرر استمرارها في السوق من عدمه، وهو ما اتضح فعليًَا من طلب عدد من الشركات مدّ فترة تواجدها لبعد المعرض لاستكمال أعمالهم.