الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى عن الدعم المصرى لليبيا: القاهرة لا تتأخر عن دعم أشقائها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

علق الكاتب الصحفي أحمد رفعت، على توجيه الرئيس عبدالفتاح  السيسي بتقديم المساعدات للمصابين في ليبيا والمغرب، مؤكدًا أن مصر لا تتأخر أبدًا عن دعم أشقائها سواء في ليبيا أو المغرب.

وأضاف "رفعت" في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر أمس طابور استعداد فرق المساعدات المصرية، متابعًا: "كما لو كنا في مهمة عسكرية متوفر بها جميع الشروط مثل الانضباط".

مصر تريد الإسراع في مساعدة أشقائها بأي شكل

وأشار إلى أن أعداد الضحايا في ليبيا مرتفع ومصر تريد الإسراع في مساعدة أشقائها بأي شكل، مضيفًا: "لذلك شاهدنا تحرك الميسترال، لأننا ليس لدينا الوقت في تزايد أعداد الضحايا والمصابين".

وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي تدعم فيها مصر أشقاءها، حيث دعمت مصر إعمار غزة وساهمت في بناء 3 مدن هناك بإجمالي 3 آلاف وحدة سكنية وهي دار مصر 1، دار مصر 2، و دار مصر 3، بالإضافة إلى إنشاء كورنيش غزة الشمالي".

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