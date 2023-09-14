اجتماع فى "تعليم مطروح" لضبط منظومة أمن المدارس

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، صباح الخميس، اجتماعًا مع مسئولي الأمن بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية، لمناقشة سبل ضبط المنظومة الأمنية بالإدارات والمدارس التابعة لها، مع التأكيد على متابعة توافر جميع عوامل السلامة والأمان، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، بحضور محمود أبوذكري، مسئول أمن المديرية.

توفير المعلومات والإرشادات الخاصة بمتطلبات الأمن

ووجه وكيل تعليم مطروح مسئولي أمن الإدارات التعليمية الثمانية وقطاع البنجر بالتشديد على أمن المدارس بالعمل على توفير المعلومات والإرشادات الخاصة بمتطلبات الأمن، والالتزام بعوامل السلامة بجميع دواوين الإدارات التعليمية والمدارس.

استمرار التنفيذ النموذجي لخطط إخلاء المؤسسات التعليمية

وأكد ضرورة استمرار التنفيذ النموذجي لخطط إخلاء المؤسسات التعليمية من الطلاب مع بداية الدراسة في حالة الكوارث والحوادث، وأهمية الالتزام بوضع ضوابط محددة يتبعها مسئولو الأمن بالإدارات بالتنسيق مع مسئولي أمن المدارس، ليتم تطبيقها داخل المنشأة التعليمية، من بينها تأمين المدرسة ضد أي أخطار، مع التأكد من اتصاف مسئول الأمن بكل مدرسة بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة واتسامه بالأخلاقيات الفاضلة.

التحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط

واختتم وكيل تعليم مطروح الاجتماع بالتأكيد على مسئولي الأمن بضرورة التحلى بأقصى درجات اليقظة والانضباط وحسن التصرف، وسرعة التواصل مع مدير أمن المديرية في الإخطار بأى أمور تحدث داخل نطاق إدارته.