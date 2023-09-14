بالتزامن مع ذكراه.. أبرز المعلومات عن القديس ألبرت الأورشليمي

تحيي الكنيسة الكاثوليكية ، اليوم الخميس، 14 سبتمبر، ذكرى القديس ألبرت الأورشليمي الأسقف والشهيد.

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني: