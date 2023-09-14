بالتزامن مع ذكراه.. أبرز المعلومات عن القديس ألبرت الأورشليمي
تحيي الكنيسة الكاثوليكية ، اليوم الخميس، 14 سبتمبر، ذكرى القديس ألبرت الأورشليمي الأسقف والشهيد.
ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:
- ولد ألبرت افوجادرو سنة1150م في كاستل جوالتيري، بارما بإيطاليا . ينحدر ألبرت من عائلة فرنسية ذات اصل نبيل من كونتات سابيونيتا ، بعد أن أكمل ببراعة دراسته في اللاهوت والقانون، أصبح كاهنًا في دير الصليب المقدس في مورتارا، بالقرب من بافيا.
- في عام 1184م عندما كان في الخامسة والثلاثين من عمره تقريبًا، تم انتخابه أسقفًا لبوبيو، لفترة قصيرة لأنه تم نقله على الفور تقريبًا إلى فرشيلي. لأكثر من خمسة عشر عامًا، بالإضافة إلى أداء واجباته كأسقف، كان وسيطًا ودبلوماسيًا للسياسة البابوية.
- تم اختياره كوسيط بين البابا كليمنت الثالث وفريدريك بربروسا في عملية المصالحة بين الكنيسة والإمبراطورية، والتي بدأت في عهد سلف كليمندس، غريغوريوس الثالث.
- بعد ذلك بصفته مندوبًا للبابا إنوسنت الثالث ، توسط في السلام بين بارما وبياتشنسا في عام 1199. لم يرغب إنوسنت في السماح له بالرحيل، لكنه أشاد بالاختيار الحكيم، لذلك غادر ألبرت في عام 1205 منصب بطريرك القدس و السفير البابوي في فلسطين.
- في هذه الفترة كانت الحملة الصليبية الثالثة قد انتهت بالفعل، واحتل السلطان صلاح الدين الأيوبي مناطق كثيرة من فلسطين، بما في ذلك القدس.
- وقد التزم بالتعايش السلمي بين الطوائف المسيحية الموجودة في المنطقة، وبينها وبين العالم الإسلامي.
- على أي حال، يُذكر ألبرت بشكل رئيسي لشيء مختلف تمامًا: بين عامي 1205 و1210، طلب منه القديس بروكار، رئيس النساك الذين عاشوا على جبل الكرمل، أن يضع قاعدة تحكم أسلوب حياتهم. قبل ألبرت، وكانت النتيجة وثيقة مؤلفة من ستة عشر فصلاً، موجزة وواضحة، تنص، من بين قواعد أخرى، على الطاعة الكاملة للرئيس المعين، وقلاية منفصلة لكل ناسك، وتأملات وصلوات مشتركة، وعمل يدوي للجميع، وصيام طويل .
- في عام 1213، طلب البابا إنوسنت الثالث من ألبرت الاستعداد للمشاركة في مجمع لاتران الرابع، الذي كان من المفترض أن يبدأ في نوفمبر 1215، والذي قضى ألبرت في ضوءه الاثني عشر شهرًا التالية في بذل كل ما في وسعه للمضي قدمًا في محاولات البابا لاستعادة القدس، ولكن لم يستطع أن يفعل ذلك في المجلس.
- كان يشارك في موكب في عكا، خلال عيد ارتفاع الصليب المقدس 14سبتمبر 1214م في المدينة، عندما شق رجل دين سابق الحشد وكان البطريرك قد أقاله من منصبه لسوء سيرته كان قد فصله من منصبه كمدير لمستشفى الروح القدس وطعنه حتى الموت.