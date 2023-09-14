الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الطيران الروسى يسقط "مسيرة أوكرانية" فى سماء مقاطعة بيلجورود

الطيران الروسى الحربى
الطيران الروسى الحربى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة نظام كييف مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرات مسيرة، ودمرتها منظومات الدفاع الجوي الروسية في مقاطعة بيلجورووسيا.

وقالت الوزارة، إنه تم إحباط اليوم محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، مشيرًا إلى أن "منظومات الدفاع الجوي رصدت ودمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق، أن الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود دمر 3 زوارق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود.

وتستهدف قوات كييف في الفترة الأخيرة مناطق روسية مختلفة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وقذائف عنقودية.

وزارة الدفاع الروسية طائرات مسيرة الدفاع الجوي الروسية هجوم إرهابي بيلجورود قوات كييف

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