اجتماع الفنانين مع النقاد والكتاب فى المعرض الجماعى "سكتش"

لأول مرة يجتمع الفنانون مع النقاد والكتاب في المعرض الجماعي "سكتش"، والذي تنطلق فعالياته في السابعة من مساء الخميس 21 سبتمبر الجاري، بقاعة أفق 1 بمتحف محمد محمود خليل وحرمه، بمقره الكائن بجوار مجلس الدولة، ويستمر حتى 20 أكتوبر 2023.

ويفتتح الفنان دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات المعرض الجماعي "سكتش"، في تظاهرة فنية متميزة وجديدة، والذي يجمع الفنانين والنقاد والكتاب.

ــ الفنانين المشاركين في معرض سكتش

يشارك في المعرض الجماعي "سكتش"، أعمال لكل من الفنانين التشكيليين: "جاذبية سري ــ تحية حليم ــ عطيات سيد ــ جميل شفيق ــ الدسوقي فهمي ــ إبراهيم غزالة ــ جمال مليكه ــ جورج بهجوري ــ حسن عبد الفتاح ــ حمدي عبد الله ــ رضا عبد السلام ــ سمير فؤاد ــ طارق زبادي ــ عز الدين نجيب ــ علي عاشور ــ عمر الفيومي ــ علي عاشور ــ محمد أبو النجا ــ محمد عبد المنعم ــ محمد عبله ــ محمد عرابي ــ مصطفي الرزاز ــ مصطفي الفقي ــ وياسر نبايل".

ــ 10 لوحات للفنان جمال مليكه

وكشف الفنان التشكيلي "جمال مليكه"، لــ"الدستور" عن ملامح معرض "سكتش"، مشيرًا إلى أن المعرض: هو معرض جماعي لكن لكل فنان مساحة منفردة وخاصة، بمعنى أنه لكل فنان له معرضه الخاص داخل القاعة، وقومسير المعرض الفنان ياسر جاد مدير قاعة أفق 1.

وعن الأعمال المشارك بها في معرض "سكتش"، أوضح الفنان جمال مليكه: أنا مشترك بحوالي عشر لوحات تحمل مفهوم الأسكتش بمعنى التحضير الأول أو التجهيز للوحة سواء تخطيط بالأبيض والأسود، أو تخطيط بالألوانن، وهو ما يعني من وجهة نظري، أن تحضير اللوحة وهو جزء لايتجزأ منها. والانتهاء من اللوحة ليس باكتمالها تكنيكيًا وإنما الوصول إلى الحالة الفنية، أي كان الوقت الذي استنفذه الفنان سواء في التخطيطات الأولية "الأسكتش"، للوحة أو إنجازها كاملًا في وقت قصير أو طويل.

وأضاف "مليكه": أعمالي تحمل رؤي متنوعة مختلفة في الموضوع والأداء، حيث أنها تشمل دراسات للموديل والطبيعة الصامته واللاند سكيب، القاهرهة بالليل وأبو الهول، بتكنيكات مختلفة فحم على ورق أو تحضير ألوان على قماش أو ورق وغيره.

وتابع: الأعمال التي أشارك بها في معرض "سكتش"، تشمل تواريخ إنتاج مختلفة، بعضها إنتاج سنة 2000 وقبلها، وقد حضرت هذه الأعمال خصيصًا من إيطاليا مدينة ميلانو تحديدًا، حيث مكان إقامتي ودراستي وعيشتي الحالية.