الأمين العام للأمم المتحدة يعرض وساطته فى مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رغبته في أن تتاح له الفرصة من أجل التوسط في محادثات سلام حول أوكرانيا، مشيرًا إلى اعتقاده بأننا بعيدو المنال للقيام بذلك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال جوتيريش إن الوضع لا يزال بعيدا عن الشروع في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك في رده على سؤال عمّا إذا كان وجود تجمّع القادة في الأمم المتحدة خلال أسبوع اجتماعات رفيعة المستوى قد يُمكنه أن يعزّز الوضع لحل النزاع في أوكرانيا.

وقال جوتيريش: "نحن مستمرون في الدفع من أجل السلام".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أشارت مرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، إلّا أن كييف فرضت حظرًا على هذا الأمر حتى على المستوى التشريعي في البلاد.