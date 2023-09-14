"إعصار" و"فى العاصفة".. أفلام عالمية جسدت عنف الطبيعة وخروجها عن السيطرة

تستمر الطبيعة الأم الجبارة في إظهار أننا لا نملك السيطرة عندما يتعلق الأمر بالطقس، مما يثبت مرارًا وتكرارًا مدى سهولة جعل العالم يركع على ركبتيه وأن يصبح على حافة الهاوية والدمار الشامل، ولذلك يجب أن نتعلم ألا نقلل من مقدار قوتها.

وفي حين أن حقيقة العواصف والأعاصير والتسونامي كارثية بشكل لا يصدق على أرض الواقع، إلا أن المؤثرات الخاصة والـ" CGI" جعلت عالم السينما قادرا على تعريفنا على الجانب القبيح للطبيعة من خلال الشاشات الكبيرة.

وجسدت العديد من الأفلام عنف الطبيعة وخروجها عن السيطرة بطرق مثيرة للاهتمام ومعبرة منها على سبيل المثال:

فيلم "ساعات" عام 2013

يجسد الفيلم الأمريكي "Hours" "ساعات" مأساة إعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة عام 2005، وهو من إخراج وكتابة إريك هيسيرر، وبطولة الراحل بول ووكر، وجينيسيس رودريجيز، وشين جاكوبسن، وجود لورماند، ويتناول قصة أب يكافح من أجل إبقاء ابنته الرضيعة على قيد الحياة بعد انقطاع التيار الكهربائي في أعقاب إعصار كاترينا.

وتم عرض الفيلم لأول مرة في 10 مارس 2013 في مهرجان الجنوب الغربي السينمائي في مسرح توبفر في أوستن، تكساس، ثم تم طرحه لدور العرض العامة في 13 ديسمبر 2013، بعد أسبوعين من وفاة بول ووكر في 30 نوفمبر 2013.

حصل الفيلم على ما يقرب من ثلاثة أضعاف ميزانيته البالغة 120 مليون دولار، وحقق الفيلم نجاحًا في شباك التذاكر، وحصل على تقييمات جيدة نظرًا لأنها قصة حقيقية، الفيلم كان قادرا على وضع المشاهدين في مكان أولئك الذين ماتوا من خلال الصور المرئية أمر مثير للدهشة بشكل مذهل.

فيلم "في العاصفة" عام 2014

يأخذ الفيلم الأمريكي "Into the Storm" "في العاصفة" المشاهدين في رحلة مروعة مع مجموعة من أبطاله الذين يسافرون إلى أوكلاهوما لمعايشة ظاهرة من تفشي الأعاصير في مدينة سيلفرتون الجنوبية الخيالية، ورؤية غضب الطبيعة الأم عن قرب.

وبينما تلقى الفيلم آراء متباينة من النقاد، إلا أن تأثيراته الخاصة هي ما يجعله متميزًا، وأظهرت الأعاصير التي لا ترحم، والتي تظهر غالبًا من خلال عيون عدسة الكاميرا، مما يمنح المشاهدين فكرة عما قد يكون عليه الأمر عندما تواجه قوة من قوى الطبيعة وجهاً لوجه.

الفيلم من بطولة ريتشارد أرميتاج، وسارة واين كاليز، ومات والش، وأليسيا ديبنام كاري، وماكس ديكون، وناثان كريس.

فيلم "إعصار " عام 1996

يتناول فيلم " Twister" "إعصار" الذي أخرجه جان دي بونت عام 1996، قصة مجموعة من مطاردي العواصف الهواة عديمي الخبرة أثناء محاولتهم تثبيت جهاز مخصص لدراسة الأعاصير، وهو من بطولة بيل باكستون وكاري الويس وهيلين هانت وجامي جيرتز.

حقق فيلم "إعصار" نجاحًا في شباك التذاكر بميزانية تتراوح بين 88 إلى 92 مليون دولار فقط، وتلقى مراجعات إيجابية، وتمت الإشادة به بشدة لمؤثراته الخاصة الرائعة ومرئيات العاصفة الواقعية، وقدرته على إدخال المشاهدين في عمق تلك الكارثة والوقوف على سيناريوهات الطقس القاسية.

فيلم "بعد غد" عام 2004

يصور الفيلم الأمريكي " The Day After Tomorrow" "بعد غد" الدمار العاصف الذي سببته عاصفة عالمية هائلة دفعت الكوكب إلى عصر جليدي جديد.

الفيلم مستوحى من كتاب The Coming Global Superstorm الصادر عام 1999، ويقدم تحذيرًا من أن ظاهرة الاحتباس الحراري قد تؤدي في يوم من الأيام إلى تركيع العالم فجأة.

قام ببطولة الفيلم جيك جيلينهال، ودينيس كويد، وإيمي روسوم، وسيلا وارد، وإيان هولم، ويعتبر الفيلم ناجحًا في شباك التذاكر بعد أن حقق أكثر من أربعة أضعاف ميزانيته، وحظي بإشادة كبيرة على جبهات متعددة لتأثيراته المرئية، بل وفاز بجائزة BAFTA لتصويره السينمائي الاستثنائي.

فيلم "العاصفة المثالية" عام 2013

يصور فيلم " The Perfect Storm" "العاصفة المثالية" قارب صيد أسماك تجاري ضاع في البحر بعد أن علق في العاصفة المثالية خلال عام 1991.

الفيلم بطولة جورج كلوني ومارك والبيرج، وكارين ألين، وبوب جونتون، وويليام فيشتنر، هذه القصة الحقيقية للسيرة الذاتية هي مقتبسة من كتاب غير خيالي صدر عام 1997 يحمل نفس الاسم كتبه الصحفي والمؤلف والمخرج الأمريكي سيباستيان جونجر.