الأمم المتحدة: معنيون بمواصلة عمليات البحث والإنقاذ فى ليبيا

تحدث فرحان حق نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، عن المساعدات الدولية الموجهة إلى ليبيا جرّاء الإعصار دانيال.

وقال نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة خلال حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية" إن الأمم المتحدة معنية بمواصلة عمليات البحث والإنقاذ في كل أنحاء ليبيا.

الأمم المتحدة: 2000 قتيل و5000 مقفود بسبب إعصار ليبيا

وأضاف: "نبحث عن المصابين والوفيات والأماكن المتأزمة في ليبيا" مشيرًا إلى أنه هناك أكثر من ألفي قتيل بسبب الإعصار دانيال بالإضافة إلى 5 آلاف مفقودين.

وتابع: "نحاول تقديم الدعم إلى المناطق المتأثرة في الوقت الحالي، هناك عشرات الأفراد التابعين للأمم المتحدة ذهبوا إلى ليبيا لإجراء أعمال التنسيق، ويقومون بأعمال الدعم والإنقاذ هناك بمختلف أشكاله".

واستكمل: "هناك بعض المبادرات الخاصة بمساعدة ليبيا وتبلغ قيمتها 10 ملايين دولار لكن بالطبع وهناك حاجة للمزيد من هذا الدعم".