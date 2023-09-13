الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة: معنيون بمواصلة عمليات البحث والإنقاذ فى ليبيا

فرحان حق
فرحان حق

تحدث فرحان حق نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، عن المساعدات الدولية الموجهة إلى ليبيا جرّاء الإعصار دانيال.

وقال نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة خلال حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية" إن الأمم المتحدة معنية بمواصلة عمليات البحث والإنقاذ في كل أنحاء ليبيا.

الأمم المتحدة: 2000 قتيل و5000 مقفود بسبب إعصار ليبيا

وأضاف: "نبحث عن المصابين والوفيات والأماكن المتأزمة في ليبيا" مشيرًا إلى أنه هناك أكثر من ألفي قتيل بسبب الإعصار دانيال بالإضافة إلى 5 آلاف مفقودين.

وتابع: "نحاول تقديم الدعم إلى المناطق المتأثرة في الوقت الحالي، هناك عشرات الأفراد التابعين للأمم المتحدة ذهبوا إلى ليبيا لإجراء أعمال التنسيق، ويقومون بأعمال الدعم والإنقاذ هناك بمختلف أشكاله".

واستكمل: "هناك بعض المبادرات الخاصة بمساعدة ليبيا وتبلغ قيمتها 10 ملايين دولار لكن بالطبع وهناك حاجة للمزيد من هذا الدعم".

ليبيا إعصار ليبيا الوضع في ليبيا الامم المتحدة القاهرة الإخبارية كارثة ليبيا

الأكثر قراءة

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

"محتاج معجزة ادعوله".. زوجة أشرف مصيلحى تكشف آخر تطورات حالته الصحية

مواطن سكندرى: مصر أصبحت ملجأ الأشقاء وقت الأزمات (فيديو)

تصادم 3 سيارات نقل.. تكدس مرورى بطريق الإسكندرية الزراعى فى قويسنا

فوزي سكوتي: السيسي أنقذ مصر وأعادنا إلى الطريق الصحيح

كيف أسقطت الداخلية ثلاجة الموز الأثرية في سوهاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟