الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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خبير: الإنسان عندما يفقد وعيه يتصرف بشكل حيوانى ويفقد إنسانيته

عبد الرحمن عبد الله
عبد الرحمن عبد الله

قال عبدالرحمن عبدالله، خبير بناء العلاقات الواعية، إن الإنسان ليس عبارة عن أفعال وتصرفات وجسم فقط، بل إن الإنسان عبارة عن جسم وتصرفات، وتقف وراء هذه الأمور غرائز وأفكار ومشاعر ونفس وروح، لافتًا إلى أن العلاقات الواعية تأتي من إنسان يعي هذه الأمور جيدًا.

وأضاف "عبدالله"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الإنسان عندما يعي أن أفعاله مرتبطة بأسباب داخلية وبمشاعره وأفكاره، فهذا يؤدي إلى بناء حياته بوعي، لافتًا إلى أن أغلب البني آدمين لديهم وعي بأجسامهم وتصرفاتهم، والبعض الآخر يعي غرائزه، ونادرًا من يعي أفكاره، والأندر هو من يعي بنفسه، والأندر هو من يعي بروحه.

3 تصرفات تدل على انعدام الوعي 

وأشار إلى أن الإنسان قد ينفعل عندما يحدث شيء مفاجئ، وقد ينسحب من الموقف، وقد يتجمد عند هذا الموقف ولا يستطيع أن يتخذ الموقف اللازم، معقبًا: "الـ3 ردود أفعال دول معناهم إن الإنسان فقد قدرته على الاتصال بعقله وروحه ونفسه، لكي يتصرف بشكل سليم".

وأوضح أن معظم الناس تعيش بلا وعي، وتركز على التصرفات فقط، ولا تعرف سبب هذه التصرفات من أفكار ومشاعر، لافتًا إلى أن الإنسان عندما يفقد وعيه يتصرف بشكل حيواني، ويفقد إنسانيته، ويظهر أسوأ ما فيه، مشيرًا إلى أن ابن سينا يتحدث عن أن الإنسان الذي يعمل على الاتصال بنفسه أشبه بالحيوان، مشددًا على ضرورة التفكير بهدوء والبحث عن حلول، وهذه الأمور غير متوفرة لدى الحيوان.

عبد الرحمن عبد الله بناء العلاقات الواعية العلاقات الواعية برنامج السفيره عزيزه

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