الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

احتفالا بذكرى ميلاده.. برنامج السفيرة عزيزة يعرض تقريرا عن المايسترو صالح سليم

المايسترو صالح سليم
المايسترو صالح سليم

احتفل برنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، بذكرى ميلاد "صالح سليم".. الأب الروحي لـ "الأهلي". 

ولد صالح سليم في 11 سبتمبر 1930م، وتوفي 6 مايو 2002م. 

بدأ حياته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حقق "الأهلي" 53 بطولة، في عهده. 

أهم رؤساء "القلعة الحمراء"، وأبرز من أرسى مبادئها. 

أهم أفلام المايسترو صالح سليم 

ومن جانبها،  قالت الإعلامية رضوى حسن، نحتفل اليوم 11 سبتمبر بذكرى ميلاد إنسان مميز ومختلف وفريد من نوعه، حيث قدم الكثير للمنظومة الرياضية، حيث يعد القائد التاريخي للقلعة الحمراء، وهو المايسترو "صالح سليم". 

وأشارت إلى أنه أحد أهم رؤساء النادي الأهلي على مر التاريخ، وأرسى الكثير من قواعد النادي الأهلي و المبادئ الخاصة به، وهو أحد الموهوبين فنيًا، ولا يمكن أن ننسى أدواره في السينما المصرية، وقد قدم 3 أفلام مميزة جدًا، وهم: "الشموع السوداء، الباب المفتوح، السبع بنات". 

وأكدت الإعلامية سالي شاهين، إن المايسترو صالح سليم هو أسطورة النادي الأهلي، في فترة الستينات، وكان أبرز الرياضيين في تاريخ مصر. 

صالح سليم المايسترو صالح سليم النادي الأهلي برنامج السفيره عزيزه القلعة الحمراء الشموع السوداء

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