"الأرصاد الليبية": نحتاج إلى أيام للخروج من الأزمة

قال محيي الدين رمضان، مدير الإعلام للمركز الوطني للأرصاد الوطنية الليبية، إن العاصفة دانيال انتهت في ليبيا، وكان تأثيرها كبيرًا على الجبل الأخضر ومنطقة درنة وكانت أمطارها كثيرة والمشكلة الكبرى كانت في انهيار السدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الأجواء مستقرة لمدة أسبوع في ليبيا، لافتًا إلى أن المشكلة في غمر المياه للمنازل لدرجة تمنع فرق الإنقاذ من انتشال الجثث، ونحتاج لأيام للخروج من الأزمة بسلام.

العاصفة دانيال كانت متوقعة ولكن ليس بهذه الحدة

وأكد أن العاصفة دانيال، كانت متوقعة ولكن ليس بهذه الحدة، وكانت في الغرب الليبي أمطار بمعدلات طبيعية، ولكن عندما تحركت للمنطقة الشرقية أسقطت كميات كبيرة جدًا من المياه، معقبة: "فما تسقطه في الموسم أسقطته في ساعات قليلة".